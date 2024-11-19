香港重判泛民主派人士 總統府譴責中共：證明「一國兩制」不可行

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（中央社記者賴于榛台北19日電）香港今天宣判泛民涉顛覆政權案，其中被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷遭重判10年。總統府今天譴責中共政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派的政治參與及言論自由，也籲國際民主陣營持續關注香港情勢。

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法院今天宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，香港眾志前秘書長黃之鋒被判4年8個月。

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總統府發言人郭雅慧透過新聞稿表示，民主無罪，嚴正譴責中共政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與與言論自由，而此次45名民主派人士被判4年至10年刑期，嚴重侵犯香港人民追求自由與民主，不僅打破「50年不變」、「高度自治」等承諾，更進一步證明「一國兩制」的不可行。

郭雅慧說，台灣與香港人民共同追求自由民主，台灣將持續聲援香港，透過「香港人道援助關懷行動專案」提供實際支持，且民主自由是普世價值，呼籲國際民主陣營關注香港情勢，台灣身為民主陣營的一員，將持續與國際社會合作，共同抵抗專制勢力的擴張，持續與捍衛自由的夥伴攜手同行。（編輯：翟思嘉）1131119