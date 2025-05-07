美眾議院通過2項友台法案 提案議員正與癌症奮戰

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）美眾院昨天通過兩項涉台法案，快節奏投票的過程中，法案推手康諾里因食道癌復發缺席，議員發言時不忘向他致意，稱他為美台關係的捍衛者。康諾里關切台灣議題多年，曾致函提醒歐巴馬，與習近平會晤時重視台灣利益。

美國聯邦眾議院昨天下午無異議通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）及「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），眾議院「國會台灣連線」民主黨籍主席康諾里（Gerry Connolly）是兩項法案的提案人之一。

75歲的康諾里4月發信向自家選區宣布自己食道癌復發，他明年將不再尋求連任，並將辭去眾議院監督委員會民主黨領袖一職。「我們了解到，癌症雖然一開始被擊退，但現在又復發了。」

「我的公職生涯即將結束，這將是我在國會的最後一個任期。」

眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）與康諾里分屬不同世代及政黨，兩人時有交鋒。馬斯特昨天在表決涉台法案時感謝康諾里在法案上的努力。「雖然我們在許多議題上存在分歧，也曾有過多次激烈的辯論，但我不願與他人爭辯，唯獨與他」。

馬斯特說，正因如此，他懷念看到康諾里在國會議堂的日子。

康諾里2009年進入國會，4年後，美國時任總統歐巴馬（Barack Obama）在加州與習近平會面前夕，康諾里與其他議員聯名致函歐巴馬，敦促他在與習近平會面時，重視台灣利益。

2016年，他就對台軍售進度延宕議題，追問時任國務院亞太副助理國務卿董雲裳（Susan Thornton），「台灣提出F-16戰機、柴油潛艦與巡防艦等，台灣政府這些（需求）到底是多久前向美國政府提出的？」

在接下來的幾年內，舉凡台美經貿協定、關切世界衛生大會（WHA）排除台灣、正名駐美代表處為台灣代表處，強化聯合國大會2758號決議不涉台的論述，到解除美國國務院與台交往的種種限制等，康諾里幾乎無役不與。

他今年2月底與共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）及民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）一同提出「台灣保證實施法案」時，透過聲明表示，「美國現在比以往任何時候都更有必要向我們的朋友及盟友台灣展現堅定支持」。

推動「台灣國際團結法案」方面，康諾里認為，長期以來，中國在國際組織中扭曲政策及程序，以宣示對台灣的主權聲張，這樣的行為往往對全球健康、治理及安全工作造成損害。

「台灣國際團結法案」主張聯合國大會第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。他說，這項立法確保美國站在反對北京將國際組織「武器化」立場，支持台灣人民的願望及最大利益。

康諾里的抗癌之路將非常辛苦。

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「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，丹那法博癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）醫師恩辛格（Peter Enzinger）指出，癌症復發的患者通常已有轉移性疾病。

「我懷著無怨無悔的心情，進入人生最終章，並對我們攜手取得的成就感到無比自豪」，康諾里如此告訴選民。（編輯：陳承功）1140507