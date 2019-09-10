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清潔隊員當電器達人 巧手修復小家電獲表揚

最新更新：2019/09/10 20:33
彰化縣埤頭鄉清潔隊員徐輝章，無師自通學修家電，原本故障的電風扇、吹風機等小型家電，都能在徐輝章巧手下重生，成為清潔隊電器達人，今年更獲全國模範清潔人員肯定。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年9月10日
彰化縣埤頭鄉清潔隊員徐輝章，無師自通學修家電，原本故障的電風扇、吹風機等小型家電，都能在徐輝章巧手下重生，成為清潔隊電器達人，今年更獲全國模範清潔人員肯定。中央社記者吳哲豪彰化攝　108年9月10日

（中央社記者吳哲豪彰化10日電）在彰化縣埤頭鄉擔任清潔隊員的徐輝章，無師自通學習修家電，原本故障的電風扇、吹風機等小家電，在他的巧手下重生，成為清潔隊的電器達人，也獲頒全國模範清潔人員。

在彰化縣埤頭鄉清潔隊任職已有20多年，徐輝章平時負責開垃圾車，上班時發現很多民眾直接把故障的小家電丟棄，他利用中午休息的空檔時間，嘗試把故障的小家電修好。

徐輝章說，民眾丟掉的小家電仍有7成新以上，有時只要更換小零件就可以用，他無師自通，自己學著換保險絲或其他小零件，然後把修好的小家電送給慈善團體，或是拿到鄉公所的跳蚤市場拍賣。

徐輝章說，也不是什麼家電都會修，許多新型態的電子面板損壞他也沒輒，只能再以別的方式廢物利用。

埤頭鄉長杜懿彩說，徐輝章可以算是清潔隊的電器達人，優秀的表現也讓他獲選為108年全國模範清潔人員「獨一無二傑出貢獻獎」，鄉公所也規畫在清潔隊成立電器醫院，設有腳踏車科、電風扇科以及小家電科，希望藉此宣傳資源回收循環利用的觀念，落實節能減碳環保的概念。（編輯：黃世雅）1080910

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