北部女旅客篩檢後遊阿里山 通報確診設篩檢站

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣1日接獲1例COVID-19確診通報，為北部一名至阿里山遊玩女性旅客，衛生局已協助送醫治療，並進行相關足跡清消。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣今天接獲1例COVID-19確診通報，為北部至阿里山遊玩旅客，衛生局已送醫治療，並進行相關足跡清消，發送足跡簡訊38通，在阿里山聯合村辦公處前廣場設社區篩檢站。

嘉義縣政府今天接獲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案通報，為62歲女性北部人，Ct值12，已完成3劑疫苗接種，3月24日出現咳嗽，流鼻水症狀，29日主動接受篩檢，快篩陰性、PCR結果未出爐，昨天上午與家人搭乘高鐵803班次至嘉義高鐵站，改搭計程車至嘉義市北門車站轉乘阿里山森鐵火車往阿里山。

確診者搭森鐵火車至阿里山十字路站下車，改乘中午12時55分「台灣好行」公車至阿里山轉運站，入住高山青大飯店後，步行前往沼平公園、姊妹潭等處，晚餐在山賓餐廳戶外桌用餐後返回飯店房間，今天上午在祝山軒餐廳吃早餐，接獲通知PCR陽性，立即返回飯店房間隔離，由衛生局安排送醫。

嘉義縣政府表示，這名女性確診者3月19日在北部與確診者有大賣場共同足跡，昨天至阿里山旅遊，衛生局接獲通知，已進行相關足跡清消，發送足跡簡訊38通，下午3時到6時於阿里山森林遊樂區內阿里山聯合村辦公處前廣場啟動社區篩檢站。

嘉義縣長翁章梁表示，衛生局接獲通知展開疫調，通知高山青飯店員工依風險等級隔離、採檢，同住飯店44名旅客因已下山，衛生局緊急通知須前往醫院篩檢，相關交通、飯店及餐廳員工等接觸人員，也逐一通知篩檢，目前匡列接觸者58人，高山青飯店及山賓餐廳暫停營業2天，全面進行清消。

嘉義縣衛生局長趙紋華強調，民眾若有接受PCR採檢後報告未確認前，不得外出須在家等待結果，目前國內出現不明傳播鏈，加上清明連假及媽祖遶境活動頻繁，提醒民眾務必完成3劑疫苗接種，才是最好的護身符。（編輯：黃世雅）1110401

（嘉義縣政府提供）