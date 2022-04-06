民進黨職選舉 吳怡農：不登記參選北市黨部主委

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北6日電）民進黨黨職選舉5月將登場，台北市黨部主委吳怡農今天表示，將不登記參選，會持續全力輔選今年底九合一選舉，讓民進黨更多優秀公僕為台北市民服務。

民進黨2年一度黨職選舉5月將登場，5月22日舉辦黨員投票，選舉全國黨員代表與各地方黨部主委，外界關注，吳怡農是否爭取連任台北市黨部主委。

吳怡農今天告訴中央社記者，很榮幸過去有機會擔任台北市黨部主委，跟黨部同仁與2萬多名黨員一起努力，讓更多人從基層認識民進黨。

吳怡農表示，下週將不會登記參選北市黨部主委，接下來，要讓民進黨在台北市黨務選舉回歸正向運作，給自己的任務就是舉辦一場公平、良性競爭的黨職選舉，且一定會全力輔選，使民進黨贏得今年底選舉，讓更多優秀公僕為北市市民服務。

民進黨台北市黨部主委選舉在2020年底期間，因英系與綠色友誼連線候選人出現重大衝突，相互攻訐停選，最後由吳怡農出線。吳怡農在2021年1月初宣布參選北市黨部主委，同月底當選。

吳怡農在2021年1月底當選民進黨台北市黨部主委，4月底發生黨員趙介佑疑涉毒事件，吳怡農認為已影響民進黨名譽，事後提出嚴厲除名處分，並推動改革作為，包含委請法律顧問重新檢討入黨流程，鼓勵更多具理想年輕人入黨等。

黨內人士日前表示，若吳怡農不選，英系與綠色友誼連線在這次台北市黨部主委選舉，勢必又會有一番激戰。（編輯：李錫璋）1110406