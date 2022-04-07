確保基隆市府正常運作 林右昌：8日起分流辦公

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市長林右昌今天表示，為避免市府有員工被匡列隔離，影響市府運作，明天起啟動分流居家辦公，把員工分A、B班，正副首長也分流，確保市府防疫等公務。

林右昌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中說，基隆今天新增41例確診者，其中包含15例中正區某工地群聚案、2例小吃店群聚案，還有12例感染源待釐清等，日前原有一些群聚案都在收斂中，只剩零星個案，現在比較擔心的是中正區某工地群聚案，許多都是家人與同事間傳播，市府將加強管控。

媒體問及，中央流行疫情指揮中心將討論輕症在宅照護指引，會由部分縣市先試辦。林右昌對此表示，中央流行疫情指揮中心的指引方向可能是什麼，這還要再進一步了解，很多執行面的問題要思考清楚，要有相關配套，因為輕症者畢竟還是確診者，還是法定傳染病。

他表示，輕症在宅照護相關的安全、管理，甚至與家人之間相處的規定，相關的要求與配套到底是什麼，現在還只是想法而已，基隆市府會等中央指引提出後，再進一步思考與評估作法；但若是居隔者在家照顧，這個問題比較小，比較容易推行，因為居隔者不是確診者，這部分他比較支持，相關考慮的問題也比較少。

林右昌指出，現在居隔者有的在家，有的到防疫旅館，有的到集中檢疫所，處理都不太一樣，但COVID-19輕症就算是沒有症狀還是確診者，輕症在宅照護可能還要再想清楚再來做。

林右昌上午在接受採訪時，有媒體發現林右昌右眼出血。林右昌對此說，近日基隆發生疫情後，他每天都是凌晨近4時才睡覺，眼睛出血他自己不知道，是他太太和同事發現，他會多注意自己的健康，謝謝大家關心。（編輯：陳仁華）1110407