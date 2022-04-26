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遊客入住蘭嶼須簽切結書隔離自費 綠島盼專船後送
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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/264

遊客入住蘭嶼須簽切結書隔離自費 綠島盼專船後送

2022/4/26 18:41（4/26 19:27 更新）
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蘭嶼鄉公所和觀光業者決議，旅客到蘭嶼後要簽切結書，如被匡列在民宿居家隔離，費用自付；綠島則希望能有專船後送居隔者。圖為民眾在台東富岡港排隊等待上船。（中央社檔案照片）
蘭嶼鄉公所和觀光業者決議，旅客到蘭嶼後要簽切結書，如被匡列在民宿居家隔離，費用自付；綠島則希望能有專船後送居隔者。圖為民眾在台東富岡港排隊等待上船。（中央社檔案照片）
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）國內COVID-19疫情持續升溫，蘭嶼鄉公所和觀光業者決議，旅客到蘭嶼後要簽切結書，如被匡列在民宿居家隔離，費用自付；綠島則希望能有專船後送居隔者到台灣。

台東縣政府今天表示，新增21名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，年齡介於6至80歲，皆屬輕症，15例為密切接觸者確診、2例可傳染期至北部活動、4例感染源待釐清。

另外，日前蘭嶼鄉公所邀請觀光業者座談，研商疫情升溫的因應措施。

座談會決議，因應醫療量能不足，鄉公所與民宿業者開會取得共識，4月25日至7月20日進島的遊客，要打3劑COVID-19疫苗，或提供入住前3天內（PCR或快篩）陰性證明。如到蘭嶼之後，被通知匡列，就要在民宿隔離，且隔離費用由旅客自付，入住時會請旅客簽切結書。

綠島鄉長謝賢裕則呼籲，現在居隔改3+4，不少遊客到了綠島就接獲隔離通知，但島上隔離房間已不夠使用，希望有專船能夠後送居隔者回到本島或是就地居隔，所需費用正和當地民宿業者討論，是否比照蘭嶼，由旅客自行負擔所有費用。（編輯：郭諭儒）1110426

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