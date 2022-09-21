金鐘57星光主持人 號稱歷年最整齊陣容全歸功身高

（中央社記者葉冠吟台北21日電）第57屆金鐘獎星光大道主持人今天揭曉，由薛紀綱、焦凡凡、陳家逵、楊小黎兩兩搭檔，分別主持節目和戲劇類典禮紅毯，更笑稱是歷年「最整齊」主持陣容，因身高都不超過170公分。

4人雖然都是首次主持星光大道，但薛紀綱、陳家逵與楊小黎3人是「金鐘常客」，歷年3人總計入圍22次，光薛紀綱就包辦了15次，這回他們也都是今年入圍者，都擔心自己會人格分裂，陳家逵甚至已想好要怎樣出奇招，要「自己訪問自己。」

身為金鐘常勝軍的薛紀綱今天受訪時幽默表示，他和從YouTube跨界到電視圈的焦凡凡相見恨晚。正當對方以為薛紀綱是稱讚兩人默契好時，薛紀綱卻是指兩人身高差很搭，讓4人現場大笑，直呼這2天金鐘的星光主持陣容是歷年「最整齊」的一次，因為大家身高都不超過170公分。陳家逵更驕傲補充：「我是中間最高的，身高剛好170公分，1公分都沒浮報。」

擔任紅毯主持不免會面臨酸民批評壓力，薛紀綱和焦凡凡卻不擔心。焦凡凡認為，無論負評或稱讚，有評論總比沒有好，薛紀綱則幽默笑說有負評是必然，自己一上台一定會有網友說他「怎麼這麼矮」。薛紀綱坦言主持節目20多年，以往入圍節目都比較冷門，也較不受矚目，原本預計不再走星光紅毯，但卻未料變成主持人。

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這回主持陣容除了焦凡凡外，3人都是戲劇與節目主持圈老將，楊小黎與陳家逵都分享，今年主持星光大道會將心比心，提前做好功課、針對入圍者問出好問題，不會只問「感覺怎麼樣？」陳家逵透露光自己演出的作品，今年就有6部入圍，紅毯上將會像是「大團圓」。

而當中最菜的焦凡凡則說，自己在腦海裡早就走了紅毯數百次，因為很久以前就曾許願30歲要走上紅毯，結果竟然成真，讓其他3人忍不住吐槽，吸引力法則這麼好用，為什麼不去許願中樂透，讓全場笑翻。（編輯：陳政偉）1110921