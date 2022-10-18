宥勝為新作攀岩全身破皮 李千娜化身虛擬歌手

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）台灣首部科技跨界合作影集「Q18」由導演周美玲執導，今天劇組公布第二波卡司，宥勝為角色練習3個月攀岩全身破皮，李千娜則化身虛擬歌手，與趙逸嵐搭檔扮演同志伴侶。

「Q18」提出對量子世界和未來文明的想像，也探索人性與科技界限的哲思。宥勝在單元中飾演一名攀岩名將，在一次友誼賽中因意外導致斷腿，只能抑鬱度日。他對劇本及角色有極大共鳴，「這個角色因拯救好友而失去一切，卻因科技協助可能返回高峰，但他不知道的是，所有的愧疚與懊悔，都在如惡魔般的交易成功後加倍爆發。」

為了投入角色，宥勝練習了3個月的攀岩，坦言是從影以來身體最痛苦的一部戲，「攀岩這運動其實滿虐的，但成就感十足，只是手指、手掌、腳尖、全身破皮的痛苦就必須花很大的精神去忽視，不然滿難邊爬邊演。」

李千娜首度搭檔趙逸嵐，演出一對擁有婚姻關係的同志伴侶，李千娜是感性的虛擬歌手，趙逸嵐則是理性的工程師。導演周美玲笑稱：「與她們在不同作品中合作過，我很確定這對女同志會有非常有趣的火花。」

為了打造這個故事，劇組團隊與世新大學LVS（LED Virtual Studio）智能攝影棚合作拍攝，周美玲表示，這是台灣首部使用這個技術拍攝影集，「它可以突破時間、天候的限制，在虛擬世界創造出真實的樣子。」

「Q18」分為5個單元，共10集，預計2023年上檔。（編輯：張芷瑄）1111018