武漢肺炎肆虐鑽石公主號 最新疫情暨撤僑一覽

（中央社台北20日電）目前在日本橫濱港隔離的鑽石公主號郵輪已淪為中國境外最大的武漢肺炎病例集中地，今天更首度傳出船上人員確診送醫治療後死亡。至今郵輪上確診感染總數增至634人，各國也陸續展開撤僑。

鑽石公主號共搭載約3700名旅客與船組員，自3日抵達橫濱後便遭隔離。以下是今天關於這艘郵輪的最新發展情形：

●疫情

日本政府相關人士表示，一名87歲日籍男性與一名84歲日籍女性於今天宣告不治。兩人因為在船上確診感染武漢肺炎，分別於本月11日及12日下船，被送往醫療機構住院治療。這兩名死者都有基礎疾病。

根據日本厚生勞動省，鑽石公主號今天新增13起確診病例，使得船上確診感染總數增至634人。

俄羅斯駐日使館另指出，船上又有2名俄籍人士確診，使這艘郵輪上感染武漢肺炎的俄國人增至3人。

厚勞省並表示，有厚勞省與內閣官房職員共2人曾在鑽石公主號負責事務作業，兩人都確診感染。此前已有1名曾上船的厚勞省檢疫官與另一名厚勞省職員已確診感染。

●各國撤僑情形

─台灣：政府將派出華航包機接回台灣民眾。華航包機已申請21日下午1時30分自桃園機場起飛前往羽田機場接人，預計當晚10時30分回到桃園國際機場。

中央流行疫情指揮中心19日表示，鑽石公主號上台灣籍民眾有24人，包括22名旅客和2名船上工作人員。目前已有5名旅客確診並送醫治療，可搭機人數19人。接回後人員會先送到醫院採檢，若呈陽性反應就住院治療；若採檢確定2次陰性，再送集中檢疫所隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已掌握鑽石公主號上台籍旅客名單，如果旅客自行回台，仍需隔離14天。

駐日代表謝長廷表示，代表處會繼續關心協助留在日本治療的確診國人。

─香港：首批106名港人今早已搭乘包機返抵香港並通過病毒檢測，直接被送往檢疫中心隔離14天。鑽石公主號郵輪上共有364名香港旅客，港府將再派包機前往日本。

─澳洲：170名澳洲人今早乘坐澳洲航空公司（Qantas）專機降落在達爾文（Darwin），準備接受兩週隔離檢疫。另有40多名澳洲人因確診武漢肺炎，或決定留在船上完成隔離檢疫而滯留日本。

─加拿大：鑽石公主號上共有251名加國乘客，目前政府包機已在東京，將於20日晚間展開起飛前篩檢及下船程序，若檢驗呈陽性則須留在日本治療。撤離者返國後將被送往安大略省（Ontario）的航空訓練基地隔離14天。

─歐洲聯盟（EU）：兩架義大利飛機19日飛往日本，準備接回郵輪上的歐盟公民，歐盟將資助75%包機費用。目前並無接回歐盟公民人數等細節。（編輯：楊昭彥/核稿：劉學源）1090220