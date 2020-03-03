伊朗武漢肺炎2336例確診 77死躍升世界第2高

伊朗3日境內又有11名武漢肺炎患者不治，使得全國死亡人數增至77人，累計確診數則增加835例，攀升至2336例。圖為德黑蘭一間收治武漢肺炎患者的醫院。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗副衛生部長萊希（Alireza Raisi）今天表示，境內又有11名武漢肺炎患者不治，使得全國死亡人數增至77人，累計確診數則增加835例，攀升至2336例。

目前伊朗的武漢肺炎死亡數是全球第2高，僅次於中國的2900多人。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）昨天傳出感染武漢肺炎病逝，成為伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）後，又一位伊朗高官死於武漢肺炎。

在中國湖北省武漢市爆發的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，目前世界各國有9萬多起確診病例，其中有超過3000人喪命。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1090303