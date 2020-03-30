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西班牙武漢肺炎病例超越中國 防疫指揮官也染疫

最新更新：2020/03/30 20:49
西班牙衛生部30日數據指出，新增6398起武漢肺炎確診病例，累計確診數8萬5195例，超過中國官方通報數字。圖為西班牙馬德里醫護人員對民眾採檢。（美聯社）
西班牙衛生部30日數據指出，新增6398起武漢肺炎確診病例，累計確診數8萬5195例，超過中國官方通報數字。圖為西班牙馬德里醫護人員對民眾採檢。（美聯社）

（中央社馬德里30日綜合外電報導）根據西班牙衛生部數據，境內今天新增6398起武漢肺炎確診病例，累計確診數來到8萬5195例，超過中國官方通報的8萬1470例。同時，一名領導防疫的緊急醫療協調官員也確診感染。

西班牙公衛官員席耶拉（Maria Jose Sierra）今天表示，緊急醫療協調中心負責人西蒙（Fernando Simon）的武漢肺炎檢測呈陽性。西蒙負責領導西班牙防疫工作，並定期接觸總理桑傑士（Pedro Sanchez）。

西班牙今天新增812起死亡病例，讓死亡病例總數來到7340人。過去幾天西班牙不斷刷新單日通報死亡人數紀錄，並成為全球通報死亡人數第2高的國家，目前僅次於義大利。

繼義大利及美國後，西班牙今天成為第3個總確診數超越中國官方數據的國家，全國感染人數排名世界第3。

公衛官員席耶拉在今天的例行記者會上表示，約有1萬2298名醫療人員的武漢肺炎檢測呈陽性，大約占總確診人數的14%，與上週占比差不多。

她還說，自從實施封城措施後，每天新增確診數的趨勢已經改變，相較於3月25日前每天都有20%的增幅，現在確診增幅約為每天12%。

還有西班牙官員指出，死亡人數及新增病例的增長率皆放緩，期望已經接近疫情的高峰。

西班牙3月14日起實施全國性的封城措施，並關閉非必要場所，大多數民眾若無外出正當理由就必須待在家中。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1090330

西班牙公衛官員席耶拉30日表示，緊急醫療協調中心負責人西蒙（圖）的武漢肺炎檢測呈陽性。西蒙負責領導西班牙防疫工作，並定期接觸總理桑傑士。（圖取自維基共享資源；作者Patria De Todos，CC BY-SA 4.0）
西班牙公衛官員席耶拉30日表示，緊急醫療協調中心負責人西蒙（圖）的武漢肺炎檢測呈陽性。西蒙負責領導西班牙防疫工作，並定期接觸總理桑傑士。（圖取自維基共享資源；作者Patria De Todos，CC BY-SA 4.0）
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