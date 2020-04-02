武漢肺炎全球病例將破百萬 6週大嬰兒在美病故

全球2019冠狀病毒疾病感染者即將突破百萬人，美國疫情尤其嚴重，有一名6週大的新生兒病故，一般認為是年紀最小的死者。華府知名音樂表演場地「國歌」（Anthem）在場外打上「我們一定會度過難關」的標語，鼓勵民眾不要喪志。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 109年4月2日

（中央社紐約1日綜合外電報導）全球2019冠狀病毒疾病感染者即將突破百萬人，美國疫情尤其嚴重，有一名6週大的新生兒病故，一般認為是年紀最小的死者。隨著疫情發展，國際組織警告可能出現食物短缺問題。

法新社報導，為遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）蔓延，各國政府擴大封鎖措施，全球約半數人口受影響。剛果民主共和國禁止舉辦喪禮聚會；美國紐約關閉著名的街頭籃球場；疫情重災區義大利也延長癱瘓經濟的封鎖措施到4月13日。

根據法新社自行統計，自去年底疫情率先在中國湖北省武漢市爆發以來，目前全球已有超過90萬人感染2019冠狀病毒疾病，將近4萬6000人病故。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，染疫人數可能在未來幾天內突破百萬，「我對疫情迅速惡化及全球擴散感到非常憂慮」。

美國總統川普則說：「全世界都封閉了，令人非常痛心。」

聯合國糧農組織（FAO）、世衛組織及世界貿易組織（WTO）透過聯合聲明警告，全球已有多地出現因恐慌而搶購的現象，這可能威脅到食物供應，「食物供給的不確定性可能引發一波出口限制，造成全球市場匱乏」。

美國確診人數暴增，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，境內已超過21萬3000起病例，將近4800人死亡。

康乃狄克州州長賴蒙特（Ned Lamont）今天表示，一名6週大的嬰兒因2019冠狀病毒疾病而死，一般相信這是年紀最小的染疫病故者。

賴蒙特推文表示，這名新生兒上週末送到醫院時已無反應，回天乏術。

他說：「昨晚採檢證實，這名新生兒在2019冠狀病毒疾病檢測上呈陽性反應。這真令人心碎，我們相信這是各地因2019冠狀病毒疾病相關併發症而死的最年輕生命之一。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090402