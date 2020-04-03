紐約醫護怒吼：士兵沒槍不上陣 為何我們得上工

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國約30名護理人員今天在紐約一座醫院外示威，其中一人忍不住問道：「士兵沒槍不會上陣，沒有防護裝備的護理師為什麼就得上工？」

法新社報導，在維持社交距離的時期不多見的這場抗議行動，是針對美國武漢肺炎疫情最嚴重的紐約市醫療人員在治療患者時缺乏口罩、工作袍和其他防護裝備。

●抗疫前線戰士 卻沒有武器盔甲

紐約已經記錄到近10萬例確診患者，其中約2300例病故，護理師們表示，防護裝備短缺讓他們冒著生命危險工作。

由紐約州護理師協會（New York State Nurses Association）率領的護理師們在布朗克斯區（Bronx）的蒙特菲爾醫學中心（Montefiore Medical Center）沿著圍欄外分散站開，小心翼翼地維持彼此間的距離。

這些護理人員戴著口罩，佩戴黑絲帶聲援所有2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，並高舉海報公開譴責個人防護裝備短缺，裝備短缺的現象正影響紐約各地醫院的員工。

協會主席謝瑞丹-龔薩雷茲（Judy Sheridan-Gonzalez）告訴法新社：「我們是前線的戰士…對抗敵人時卻沒有武器和盔甲保護自己。」

●缺乏防護中鏢 剛退燒就被召回上班

43歲的馬修（Benny Mathew）表示自己在沒有適當裝備的情況下治療了至少4名武漢肺炎患者，因而遭到感染。

他的病毒篩檢結果3月25日出爐，顯示為陽性，到了3月28日，馬修雖已退燒，醫院卻隨即要求他返回工作崗位。

他說：「他們說，如果你沒發燒就可以回來上班，這是他們的唯一標準。」

「他們要我戴口罩回來上班。我們人手不足，所以我認為回來工作是我的職責。但我擔心會把病傳染給我的同袍，和本來並沒有染病的患者。」

馬修的姊姊住在義大利，因此他一直持續關注義大利疫情發展。2月初，馬修任職的醫院收治首例疑似病例時，馬修在家就將自己與妻小隔離。

●擔心口罩被汙染 連廁所都不敢上

根據同樣位於布朗克斯區的蒙特菲爾門診手術單位護理師阿諾姆（Jacqueline Anom），許多醫院不得不挪用門診病房來應付源源不絕的病患。

病患原本不應在這座11層樓的建築物裡過夜，這裡沒有淋浴間，病房沒有門，也沒有適當的床舖。

但感染武漢肺炎的患者躺在擔架上、從3月31日開始不斷被送來這裡，並且留置在此。

首批治療染病患者的阿諾姆表示：「我沒有做必要之事所需的裝備。」

阿諾姆值班12個小時期間，多半不敢在沒有適當裝備的情況下離開治療室，即使是上洗手間，因為她擔心自己的口罩和工作服會遭到汙染。

她說：「真是一團亂。我已經從業20年了，這是我生平第一次充滿不確定感。」

「真的很令人生氣，我很憤怒，因為我們身在美國，不應該為個人防護裝備抗爭。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1090403