更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手
政治

武漢肺炎／帛琉向世界求助 只有台灣伸出援手

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外
生活

探病禁令暫定實施至4月底 符合3大原則者例外

中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議
科技

中國色彩濃厚 視訊會議軟體Zoom資安惹議

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬
政治

計程車遊覽車駕駛補助定案 連3個月每月補助1萬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

紐約防疫新方針 市長籲民眾外出罩住口鼻

最新更新：2020/04/03 09:05
紐約州武漢肺炎疫情持續惡化，大量民眾居家防疫，曼哈頓街頭一片冷清，行經帝國大廈附近先驅廣場的民眾戴口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月1日
紐約州武漢肺炎疫情持續惡化，大量民眾居家防疫，曼哈頓街頭一片冷清，行經帝國大廈附近先驅廣場的民眾戴口罩防疫。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月1日

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約市長白思豪今天宣布新方針，建議民眾出門以圍巾或其他創意方式罩住口鼻，但重申市民仍應盡可能待在家，外出時也要遵守社交距離規定。

白思豪（Bill de Blasio）簡報時敦促市民不要配戴醫用或N95口罩，將這些口罩留給迫切需要的醫護人員使用。他建議民眾發揮創意，外出時用頭巾、圍巾或自製面罩遮住口鼻，降低無症狀感染者將冠狀病毒傳染給健康民眾的風險。

他提到，昨天發表的新加坡研究顯示，部分無症狀或尚未出現病症的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者似乎會傳染，促使紐約市衛生機關制定防疫新方針，「我們沒有充分證據，這與數週前我們所見初步資訊並不吻合，但跡象似乎愈來愈明顯」。

白思豪強調，新方針並非鼓勵市民出門，民眾仍應盡量待在家中，就算外出也要遵守與他人保持6英呎（約183公分）的社交距離規定。

口罩防疫功效在美國掀起激辯之際，紐約時報報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）即將公布的建議內容，美國政府預計會宣布所有民眾應在公共場合配戴布口罩或其他面罩。美國總統川普3月31日說，以圍巾代替口罩是更好的做法。

到目前為止，CDC與世界衛生組織（WHO）都建議一般民眾除非生病或咳嗽，否則不必配戴口罩。但洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）昨天建議市民外出從事必要採買時，可配戴非醫療用口罩。

白思豪宣布防疫新方針之際，紐約疫情持續升溫。根據最新官方數據，紐約州2019冠狀病毒疾病確診病例達9萬2381例，累計2373人死亡；紐約市確診逼近5萬2000例，1562人喪命，較昨天新增188人。

為因應疫情高峰，紐約州已在美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）協助下，在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）搭建2500個床位的臨時醫院，由聯邦機關與軍方運作。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）透過新聞稿表示，賈維茨會展中心原本是要收治一般病患，以利其他醫院騰出床位。隨著疫情迅速升溫，川普今天同意紐約州政府請求，這座臨時醫院將開始收治2019冠狀病毒疾病患者。（編輯：周永捷）1090403

武漢肺炎疫情蔓延，紐約州為減輕醫院負擔，將曼哈頓賈維茨會展中心改裝成2500個床位的臨時醫院，由聯邦人員與軍方運作，將開始收治武漢肺炎病患。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月3日
武漢肺炎疫情蔓延，紐約州為減輕醫院負擔，將曼哈頓賈維茨會展中心改裝成2500個床位的臨時醫院，由聯邦人員與軍方運作，將開始收治武漢肺炎病患。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年4月3日
延伸閱讀
武漢肺炎全球最新情報 4/3紐約武漢肺炎破2300死 呼吸器估6天內用盡川普武漢肺炎二度篩檢仍陰性 擬派美軍進入紐約防疫應變措施 紐約市長籲市民外出遮住臉紐約武漢肺炎增391死 州長下令關遊樂場疫情蔓延全球 紐時：恐催生獨裁與濫權
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報