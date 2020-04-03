紐約防疫新方針 市長籲民眾外出罩住口鼻

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）為防止武漢肺炎疫情蔓延，紐約市長白思豪今天宣布新方針，建議民眾出門以圍巾或其他創意方式罩住口鼻，但重申市民仍應盡可能待在家，外出時也要遵守社交距離規定。

白思豪（Bill de Blasio）簡報時敦促市民不要配戴醫用或N95口罩，將這些口罩留給迫切需要的醫護人員使用。他建議民眾發揮創意，外出時用頭巾、圍巾或自製面罩遮住口鼻，降低無症狀感染者將冠狀病毒傳染給健康民眾的風險。

他提到，昨天發表的新加坡研究顯示，部分無症狀或尚未出現病症的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者似乎會傳染，促使紐約市衛生機關制定防疫新方針，「我們沒有充分證據，這與數週前我們所見初步資訊並不吻合，但跡象似乎愈來愈明顯」。

白思豪強調，新方針並非鼓勵市民出門，民眾仍應盡量待在家中，就算外出也要遵守與他人保持6英呎（約183公分）的社交距離規定。

口罩防疫功效在美國掀起激辯之際，紐約時報報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）即將公布的建議內容，美國政府預計會宣布所有民眾應在公共場合配戴布口罩或其他面罩。美國總統川普3月31日說，以圍巾代替口罩是更好的做法。

到目前為止，CDC與世界衛生組織（WHO）都建議一般民眾除非生病或咳嗽，否則不必配戴口罩。但洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）昨天建議市民外出從事必要採買時，可配戴非醫療用口罩。

白思豪宣布防疫新方針之際，紐約疫情持續升溫。根據最新官方數據，紐約州2019冠狀病毒疾病確診病例達9萬2381例，累計2373人死亡；紐約市確診逼近5萬2000例，1562人喪命，較昨天新增188人。

為因應疫情高峰，紐約州已在美國陸軍工兵署（Army Corps of Engineers）協助下，在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）搭建2500個床位的臨時醫院，由聯邦機關與軍方運作。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）透過新聞稿表示，賈維茨會展中心原本是要收治一般病患，以利其他醫院騰出床位。隨著疫情迅速升溫，川普今天同意紐約州政府請求，這座臨時醫院將開始收治2019冠狀病毒疾病患者。（編輯：周永捷）1090403