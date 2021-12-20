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疫情16/300

比利時不滿防疫措施民眾又上街頭 與警方爆發衝突

2021/12/20 05:39（12/20 07:46 更新）
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不滿COVID-19防疫措施的比利時民眾19日又走上街頭，並與警方爆發衝突。（安納杜魯新聞社）
不滿COVID-19防疫措施的比利時民眾19日又走上街頭，並與警方爆發衝突。（安納杜魯新聞社）
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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）不滿COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施的比利時民眾今天又走上街頭，並與警方爆發衝突，維持秩序的員警則是強力驅散朝他們丟擲石塊的年輕人。

法新社報導，警方指出，這次上街抗爭的群眾大約3500人比前兩次少，他們從布魯塞爾北站（Gare du Nord）出發，目的地是歐盟總部附近的一座公園。

不過一小撮主要是身穿黑色帽T的年輕人與維護通往歐盟總部交通要道的鎮暴警察爆發衝突。當時歐盟的要員正在會見來自非洲的各國領袖。

由於變異株Omicron入侵歐洲多國並蔓延擴散，比利時的單日新增確診病例約莫1萬例，當局開始收緊防疫規範。

總理德克魯（Alexander De Croo）領導的政府將在22日會商以敲定新的防疫措施，於此同時，鄰國荷蘭已下達耶誕節封城令。

比利時的疫苗接種行動還算成功，並且已開始注射加強劑，不過仍有少數人質疑強制疫苗接種與認證措施，或者反對封城。

法新社記者現場目擊，鎮暴警察強勢驅離，扔擲石塊與瓶子的民眾竄逃至五十周年紀念公園（Jubilee Park），而便衣警察則逮捕數個滋事民眾。（譯者：曹宇帆）1101220

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