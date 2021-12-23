對抗Omicron 加拿大擴大紓困計畫警告疫情恐惡化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社渥太華22日綜合外電報導）加拿大今天表示，政府將暫時擴大紓困計畫，以協助受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株衝擊的個人和企業。同時警告，隨著Omicron變異病毒株蔓延，疫情恐惡化。

加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）呼籲民眾採取防範措施。她在記者會上表示，疫情恐很快陷入難以控制。

加拿大將暫時擴大紓困計畫，以涵蓋薪資和房租的費用，直到明年的2月12日。財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，這將對受到防疫限制措施衝擊，營運減少五成以上的業者有所幫助。

傳染力高的Omicron變異株疫情已迫使加拿大多個省分恢復實施防疫限制措施。魁北克今天宣布，26日起私人住家和餐廳集會人數上限從10人減為6人。

方慧蘭指出：「我不想避重就輕…事實上，我們未來會遭逢更艱難的時刻。這是事實，是真的很艱難。」

加拿大迄今累計通報2360起Omicron病例。加國昨天單日新增COVID-19確診病例飆至1萬1300起。

總理杜魯道（Justin Trudeau）透露，他的3位幕僚以及3名維安小組成員檢測陽性。他說，他瞭解加拿大人不想再面對另一威脅。

他說：「我們已對COVID感到厭煩，我們希望它快消失。」

魁北克省長雷哥（Francois Legault）告訴媒體，COVID-19病例一週內增加2倍多。

「我們不希望這讓醫院不堪負荷。」他預估，未來幾周將是一場艱困的考驗。

魁北克省、安大略省和卑詩省已宣布一系列防疫限制措施。商業團體表示，這將會對餐廳和酒吧造成打擊。

加拿大政府10月曾表示，隨著經濟復甦，加上施打疫苗發揮作用，政府將慢慢結束疫情相關紓困計畫。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101223