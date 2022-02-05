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疫情15/300

日本新增確診逾10萬例 東京增2.1萬例多地創新高

2022/2/5 18:22（2/5 18:45 更新）
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日本放送協會統計，截至5日下午6時30分，日本COVID-19新增逾10萬例確診。圖為3日東京醫護人員協助運送確診患者至其他醫院。（共同社）
日本放送協會統計，截至5日下午6時30分，日本COVID-19新增逾10萬例確診。圖為3日東京醫護人員協助運送確診患者至其他醫院。（共同社）
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）統計，截至今天下午6時30分，日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診逾10萬例；東京新增2萬1122例，神奈川、北海道等地都創新高紀錄。

NHK與朝日新聞自行統計皆指今天是日本全國單日新增確診數首次超過10萬例；不過富士電視台新聞網（FNN）曾在本月3日統計當天新增確診達10萬4465例，首度突破10萬例大關。

NHK報導，東京都今天新增確診2萬1122例，新增死亡10例；新增確診病例數是單日次高紀錄，僅次於本月2日的2萬1576例；今天也比上週六大增3600多例，成週六最高紀錄。

大阪府新增確診1萬918例，另有增加1384例是日前大阪市系統輸入延遲的確診病例，合計共通報新增1萬2302例；死亡新增23例，是自去年6月9日以來再次單日死亡超過20例。

另外，神奈川縣新增確診9097例、埼玉縣新增7358例、北海道4046例、靜岡縣2069例、茨城縣1555例等，多地創新高紀錄。（譯者：顧荃/核稿：林治平）1110205

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