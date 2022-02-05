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住院率居高不下 美染疫死亡病例累計破90萬例

2022/2/5 14:45
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的COVID-19追蹤數據，美國染疫死亡病例今天累計破90萬例。

大約一個半月前，美國截至去年12月中的死亡病例累計達80萬例。

根據美國政府數據，與Omicron變異株有關的新增病例數逐漸減少，但每日死亡病例數依舊攀升，現在每天平均有2400人病歿。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說：「染疫住院率依舊居高不下，已把我國某些地區的醫療量能與人力逼到極限。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者通常是在感染的數週後死亡，這說明了為何死亡病例高峰通常比新增病例高峰來得晚。

儘管具高效力的疫苗普遍能取得，美國目前只有64%的人口完整接種，因此持續有大量的美國人染疫不治。

根據政府數據，美國的染疫死亡病例數為全球最多，其次是巴西與印度。

根據法新社今天公布的統計數據，自2019年12月爆發疫情以來，全球至少有570萬人死於COVID-19疫情。但世界衛生組織（WHO）表示，實際死亡人數可能為2到3倍多。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110205

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