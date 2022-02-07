日本疫情嚴峻 逾700家托兒所幼兒園停課

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（中央社記者楊明珠東京7日專電）日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天新增確診病例6萬8039例。因孩童、職員確診，導致托兒所或幼兒園停托、停課的有777所，連續3週創新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本厚生勞動省彙整來自全國的報告得知，截至本月3日止，因孩童或職員確診導致托兒所或幼兒園無法正常運作的有43都道府縣共777所。前一週是37都道府縣的644所，短短一週就增加逾100所，連續3週創新高紀錄。

因疫情擴大，北海道函館市停托的托兒所增多，截至今天，已有5所托兒所和幼兒園停托、停課，其中有92名孩童的函館上湯川保育園（幼兒園）本月5日有一名孩童確診，園方今天決定停課。

園方表示，園內定期消毒、注意通風，而且把童話書、玩具等放入「殺菌箱」中消毒。在第6波疫情蔓延後，為了加強防疫，家長接送孩童之際，只能在園區大門口，不能入內。此外，園方已決定有確診孩童的班級停止與其他班級孩童交流。

因為托兒所或幼兒園陸續停托、停課，位於東京都澀谷區的一家保母派遣公司接到很多民眾打電話表示希望僱用保母，有時一天接到逾1000件請託案，案件暴增，約是一個月前的3倍。

保母派遣公司社長轟麻衣子受訪時表示，每天都聽到很多有工作的家長為了托兒問題而苦惱，可以強烈感受到民眾想做好防疫又要兼顧社會活動的心情。（編輯：陳惠珍）1110207