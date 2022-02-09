民主黨執政州取消口罩令 與美國疾管中心不同步

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率下降，數個民主黨執政州宣布，打算解除室內場所與學校的口罩強制令，代表轉向實施與COVID-19共存的政策。

法新社報導，在疫情爆發初期，佩戴口罩在美國成為政治爭論議題。許多民主黨籍州長實施嚴格命令，但德州與佛羅里達州等共和黨執政州，禁止實施遮住口鼻的規定。

加州州長紐松（Gavin Newsom）7日晚間宣布，2月15日起，打過疫苗的民眾在室內不必再強制佩戴口罩。

紐松在推特發文說，加州的「感染率已從高峰降低65%。加州各地的住院率都平穩下來」。他又說：「沒有接種疫苗的民眾在室內仍須戴口罩。請大家接種疫苗、打追加劑。」

新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）宣布，自3月7日起，學校孩童與教職員工無須佩戴口罩。

在康乃狄克州，州長賴蒙特（Ned Lamont）表示，他建議學校董事會在2月28日以後取消佩戴口罩強制令。

德拉瓦州州長卡尼（John Carney）宣布，室內和學校的佩戴口罩令分別將在本月11日與3月31日結束。

在俄勒岡州，州長布朗（Kate Brown）在推特表示，她將在3月31日前「解除戴口罩規定」。

2020年春季成為美國初期疫情中心的紐約州，尚未正式宣布解除COVID-19防疫限制的計畫，但「紐約時報」引述多名聽取簡報的消息人士報導，州長侯可（Kathy Hochul）預計將在今天結束紐約州的室內口罩佩戴令。

各州對口罩令實施不同規定，凸顯美國對戴口罩存有分歧，在這個採取聯邦體制的國家，地方當局可對口罩令實施不同規定，而各個學校董事會仍可依校方意願要求戴口罩。

數州取消口罩佩戴令，似乎與聯邦的美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指導方針不同調。

美國疾管中心建議接種過疫苗的民眾，如果待在「有顯著傳染率或高傳染率的地區」，在室內應佩戴口罩。

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根據美國疾管中心，在國內搭乘飛機、公車、火車等大眾運輸工具和出入境時，須戴上口罩遮住口鼻。疾管中心也要求民眾在機場與火車站等美國運輸中心內戴上口罩。

根據疾管中心，美國目前的單日新增確診約達7萬3000例，比1月初的單日約80萬例少。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據，美國染疫病故人數累計破90萬例。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110209