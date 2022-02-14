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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張1/255

烏俄情勢劍拔弩張 莫斯科將不出席慕尼黑安全會議

2022/2/14 21:46（2/14 22:09 更新）
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慕尼黑安全會議主席證實，俄羅斯已決定不派代表參加這一全球國防和安全領域的重要活動。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
慕尼黑安全會議主席證實，俄羅斯已決定不派代表參加這一全球國防和安全領域的重要活動。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）慕尼黑安全會議主席證實，俄羅斯將不派代表出席此重大活動。西方反對俄國在烏克蘭邊境軍演之際，克里姆林宮表示，儘管莫斯科與華府對話近期有回升趨勢，兩國關係仍然低靡。

美國13日表示，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，並可能為攻擊行動製造出人意表的藉口；美方並重申保衛北大西洋公約組織（NATO）國家「每一寸」領土的承諾。

俄羅斯在與烏克蘭邊境部署超過10萬大軍，但當局屢次否認有任何入侵計畫，並抨擊西方國家「歇斯底里」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄美間有若干對話渠道，其中一正向對談管道即俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統拜登一直保持聯繫，但其他領域的關係相當緊張。

蒲亭和拜登12日針對烏克蘭危機進行一小時通話，但未帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示兩國領袖同意繼續對話。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，培斯科夫在訪談中說：「（兩國）國家元首在進行對話，其他領域也有對話。這是一項進展，因為就在幾年前，（俄美）之間毫無對話，根本沒有這樣的接觸。」

「但在其他方面，不幸的是，在（俄美）雙邊關係中，人們能談論的只有負面因素。我們（俄美關係）處於非常、非常糟的時刻。」

俄羅斯不僅在克里米亞半島附近動作頻頻，更與烏克蘭北邊鄰國白俄羅斯舉行大型聯合軍演；俄羅斯國防部表示，雙方蘇愷30戰機（Sukhoi SU-30）今天沿兩國邊界進行了一次聯合巡邏飛行。

另外，七大工業國集團（G7）財長今天在聲明中警告俄羅斯，如果俄國再對烏克蘭發動軍事侵略，他們已準備好祭出制裁，制裁手段將對俄國經濟產生巨大而直接的影響。

在美國警告烏俄衝突一觸即發之際，慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）表示，莫斯科當局已決定不派代表參加這一18日登場的全球國防和安全領域重要活動。

俄羅斯外交官蓋夫里洛夫（Konstantin Gavrilov）也表示，俄方將不會出席今天稍晚舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）會議。

這次會議是應波羅的海國家要求而舉辦，並將關切在白俄羅斯的「不尋常軍事活動」。（譯者：張璦/核稿：林治平）1110214

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