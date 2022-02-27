蒲亭不再可信？ 西方：烏俄危機看見其偏執與孤立

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）西方國家曾試圖以外交途徑解決烏俄衝突，但俄羅斯總統蒲亭最終選擇揮軍入侵烏克蘭。法國官員和分析家表示，蒲亭在這波危機中的所作所為，讓世界看見他的益發偏執與政治孤立。

法新社報導，曾經，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的一些西方國家領人，試圖將俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）視為態度強硬但可靠的談判夥伴。

在俄軍進犯烏克蘭前，俄羅斯與美國領導人21日在馬克宏斡旋之下，曾「原則上」同意就烏克蘭問題舉行峰會。

然而，蒲亭才在電話上向馬克宏承諾尋求外交解決方案，不久後旋即承認烏克蘭東部兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立國家，並發表質疑烏克蘭國家地位與主權的演說。

蒲亭短短數小時之內的作為，粉碎了所有他還有任何可信度可言的想法。

一位不願具名的法國總統府官員表示，蒲亭就烏克蘭發表的演說夾雜著「僵化和偏執的想法」，讓人想起馬克宏本月稍早在克里姆林宮（Kremlin）與蒲亭進行5個小時閉門會談時，對這位俄國領導人的印象。

這名官員表示，馬克宏這次在克里姆林宮會見的蒲亭，「與他2019年12月見到的不一樣。他在克里姆林宮發現的，是一個更加僵化且孤立的蒲亭」。

除本月在克里姆林宮會面，法俄領導人上一次是在2019年12月於巴黎舉行的烏克蘭議題峰會上碰頭。

2019年更早些時候，馬克宏還在地中海一個夏季住所接待蒲亭並進行會談，意在展開一項與俄羅斯接觸的政策，當時，蒲亭臉上掛著微笑，還為馬克宏妻子碧姬（Brigitte）帶了一束鮮花。

但這些形象與蒲亭本月21日發表的令人不寒而慄演說相去甚遠，他在談話中毫無根據地指控烏克蘭尋求核武，並警告「基輔政權」應對任何進一步的流血事件負責。

主管歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）說：「（蒲亭演說）有著極為狂暴的解析，有些妄想和偏執…有許多歷史謊言。」

英國聯合社（Press Association）也報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說蒲亭已經「完全失常暴走」且是個「沒朋友，沒結盟」的人。

蒲亭2014年從烏克蘭手中奪走克里米亞半島、震驚西方國家領導人。當時，據美國媒體報導，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）告訴美國時任總統歐巴馬說，蒲亭活在「另一個世界」。

8年後的現在，西方大國仍在猜測蒲亭對烏克蘭的最終計畫為何，並加強力道觀察這位俄國領導人的動作。美國情報部門則認為，蒲亭甚至可能企圖攻占基輔。

蒲亭21日晚間的歷史性談話，是在俄羅斯安全委員會一次精心安排的會議之後播出，這場會議有20多名官員出席，除了國會上議院議長馬維彥科（Valentina Matviyenko），其餘所有官員都是男性。

會議期間，俄羅斯官員們坐在與蒲亭距離很遠的椅子上，蒲亭坐在桌子後方，看著官員同意承認烏東分離地區為獨立國家。

在一個直到現在都還未獲適當解釋的弔詭時刻，蒲亭當眾給俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）難堪，打斷納雷什金發言還不耐煩地皺眉問道：「說清楚，塞吉（納雷什金），你是（支持）還是否（不支持）？」

納雷什金接著誤說烏東親俄分離主義分子控制的頓內茨克和盧甘斯克應成為俄羅斯聯邦的一部分，蒲亭輕蔑一笑：「我們沒在談這個，我們在討論的是，是否承認它們獨立。」納雷什金點頭表示：「是，我支持承認獨立的提案。」

在另一個出人意料的細節中，部落客發現，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）手錶顯示的時間，與所謂的電視實況轉播實際時間不同。

身陷囹圄的克里姆林宮頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）說：「赤裸裸的政治宣傳對老頑固和盜賊來說已經不夠用了。他們想要鮮血。」納瓦尼並稱蒲亭是「（蘇維埃時代）政治局21世紀的負責人」。

無論如何，納雷什金在「電視實況轉播」的煎熬時刻，都被保留在於最後播出的版本之中。

曾寫過關於蒲亭書籍的法國作家艾查尼諾夫（Michel Eltchaninoff）表示，這位俄國領導人以前就曾表露過這類想法，但其表達方式發生了令人不安的轉變。

「這種有點虐待狂、羞辱的展演產生了驚人效果」，蒲亭決心展現「他獨自決定」，這近乎是參照「史達林（Joseph Stalin）時代」的權力象徵。

艾查尼諾夫告訴法新社：「蒲亭以意識形態名義所做之事有點與現實脫節，只能以偏執來形容。」

「我們一直說，他（蒲亭）是一個務實的領導人，一個好的謀略家。他會以意識形態之名，犧牲自己的務實主義嗎？有可能。無論如何，他似乎準備好開戰了。」（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）1110227