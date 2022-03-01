日媒：俄烏衝突中國置若罔聞 難以獲得全球信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國向來聲稱尊重各國主權與領土完整，但俄羅斯入侵烏克蘭，中國至今並未嚴正表態。有日媒分析，全球都在拭目以待中國制止俄羅斯的能耐。圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國向來聲稱尊重各國主權與領土完整，但俄羅斯入侵烏克蘭，中國至今並未嚴正表態。有日媒分析，全球都在拭目以待中國制止俄羅斯的能耐，若中國持續置若罔聞，難以獲得舉世信任。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天分析指出，俄羅斯發動入侵烏克蘭的戰爭進入到關鍵階段，於此同時，俄國大軍包圍烏克蘭首都基輔，由於西方國家無法遏止俄羅斯不惜一切代價的揮軍入侵，正面臨連帶損及外交與安全的威脅。

不過即使中國強化與俄羅斯的關係，並且誇口兩國的準同盟關係，也不能倖免於這場戰爭，而且中國國家主席習近平終將因他決定與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）締結同盟而遭受波及。

日經亞洲指出，自去年秋天俄羅斯大軍部署於烏克蘭邊界以來，中國領導人一再誤判蒲亭的意圖，並且斷定俄羅斯不會發動全面戰爭。

上月4日，習近平邀請蒲亭訪問北京，兩人簽署聯合聲明，宣稱雙方「友好沒有止境，合作沒有禁區」，中俄兩國共同反對北大西洋公約組織（NATO）的擴張，同時中國明確表態，在安全問題上支持俄羅斯的立場。

分析指出，如果習近平當時得知，俄羅斯將在3週後入侵烏克蘭，並且激起全球公憤，他可能不會強化與俄羅斯的關係到這種程度。許多中國觀察家指出，直到為時已晚，習近平才意識到俄羅斯揮軍入侵的風險。

分析提到，有許多理由足可相信中國誤判了蒲亭的意圖，紐約時報（The New York Times）曾報導，過去3個月，美國接觸中國6次，並且分享關於俄羅斯意欲入侵烏克蘭的情資，美國不尋常之舉或許是希望中國能說服俄羅斯別揮軍進攻。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年稍早與中國外長王毅兩度分享情資，但中國沒把這情報當一回事，或許是以為俄羅斯怎麼會膽敢發動大規模的攻擊。

估計烏克蘭當地約有6000中國僑民，但是直到俄烏戰爭2月24日開打後的隔天，中國才宣布撤僑班機的計畫；從中國倉皇撤離旅烏僑民可知，中國對於美國提供的情資存疑。

分析指出，或許是因為近來面臨來自於美國的挑戰，中國可能誤判了蒲亭，簡而言之，北京方面可能無法客觀評估蒲亭和他的野心。

另個中國誤判蒲亭的理由可能是因習近平大權在握，以至於他的身邊人都不敢通報壞消息。熟悉中國的外交消息來源透露：「因害怕習近平動怒，他的幕僚不敢呈報違背他政策的情資和分析。」美國提供的俄羅斯可能入侵的情資就是其中一例。

此外，北京針對俄羅斯入侵的評論也前後不一，同樣顯示當局對於蒲亭的誤判。

上月19日以視訊召開的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），當時王毅在會中表示：「任何國家的主權、獨立與領土完整應予以尊重及確保。」他還說：「烏克蘭也不例外。」

2月24日也就是蒲亭宣戰的當天，中國隨即改變立場並且替俄羅斯辯解，同時中國外交部發言人華春瑩在記者會中答覆提問時，拒絕承認俄羅斯發動「入侵」，她還說烏克蘭的局勢若干原因得歸咎於美國，以及美方升高緊張，煽動戰爭。

分析指出，目前全球都在拭目以待，中國制止俄羅斯的能耐並促成公平的停火，當前的關鍵時刻與俄羅斯走得這麼近，基於兩個理由，可能會使得中國自身的全球利益蒙受重大損失。

首先，中國期盼在2050年前取代美國成為全球霸主的目標無疑必將延後，中國向來不滿受制於美國主導的全球秩序，並且不斷強調不介入他國內政及支持尊重主權，俄羅斯卻罔顧中國的主張而入侵烏克蘭，因此對於俄羅斯的軍事冒進，若中國依然袖手旁觀，很難贏得全球的信任。

再者，中國可能也發覺，與俄羅斯走得近而容易受到牽連，因俄羅斯境內與全球各地都相繼爆發反戰示威，若俄羅斯的普羅大眾對中國反感，可能損及兩國長久以來的情誼。

分析還提到，俄羅斯是中國重要的能源與先進軍事科技的供應國，也是遏止美國企圖心的有用夥伴，但是如今蒲亭成了入侵者，中國應了解，與蒲亭的關係可能有礙而無益。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110301