COVID-19全球最新情報3/5

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國內4日新增2起COVID-19本土病例。圖為2日民眾於新生高架橋下玩滑板。（中央社檔案照片）

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（中央社台北5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，韓國新增26萬多例確診，但仍進一步放寬防疫規範；泰國公立醫院增設COVID-19診所，緩解曼谷醫療壓力。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間5日上午7時，全球至少598萬8130人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億4302萬8843人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心4日宣布，新增2起本土病例，其中1例為高雄自助餐廳女員工、感染源待釐清，228連假曾遊花東；另1例為米迪幼兒園染疫童的父親，不僅病毒量低且N抗體陽性，應為較早感染個案。

國內疫情持續收斂，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會中宣布，新增2例本土病例以及62例境外移入病例，無死亡個案。

● 中國

中國官方4日通報，新增294例確診，其中本土病例61例，廣東深圳市占了22例。

● 香港

香港4日新增5萬2523例確診，連續3天單日超過5萬人染疫。衛生官員表示，近日很多市民改做快篩，由於網上呈報平台未開通，因此確診數字未能反映實際情況。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上說，香港新增確診病例5萬2523例，只有11例屬境外移入，其餘是本土病例。本輪疫情至今累計確診39萬449例。

香港4日新增COVID-19確診5萬2523例，連續3天單日錄得超過5萬人染疫。圖為香港疫情持續嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）

● 韓國

韓國確診人數激增，截至4日凌晨零時，單日新增26萬6853例，再次創下新高紀錄，但政府仍進一步放寬防疫規範，餐廳等營業時間將延長至晚上11時。

韓國中央防疫對策本部統計，截至4日凌晨零時，境內新增26萬6853例確診，較先前最高紀錄躍升近5萬例，確診人數累計達395萬8326例。

韓國COVID-19確診人數激增，截至4日凌晨零時，單日新增26萬6853例，再次創下新高紀錄點。圖為光州民眾在一間診所前排隊等候採檢。（韓聯社）

● 泰國

泰國近日確診人數快速增加，尤其首都曼谷就有10萬多人在居家或是社區中心隔離，泰國政府在曼谷週邊各府的公立醫院設置專門診所，以緩解曼谷的醫療資源壓力。

泰國4日通報新增54人死亡以及2萬3834個核酸檢測確診病例，而快篩確診數則達到了3萬1571個案例。

※ 美洲

● 巴西

巴西衛生部4日表示，過去24小時新增6萬9769起感染病例，境內確診累計達2897萬3799例，染疫不治病例新增677例，累計65萬1255人病故。（編輯：林沂鋒/核稿：張曉雯）1110305