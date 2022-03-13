COVID-19全球最新情報3/13

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日本政府對境內新增COVID-19確診居高不下提出新方針，認為只要預料能降低醫療負擔等，就可解除實施中的「重點措施」。圖為東京一處大型疫苗接種中心。（中央社檔案照片）

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（中央社台北13日電）中國12日通報新增1500起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，創2020年初全國疫情爆發以來單日新高。與此同時，香港12日宣布，11日新增198人染病死亡，再創單日新高。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間13日上午7時，全球至少603萬8904人感染COVID-19病逝，至少4億5567萬5890人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心12日宣布，國內新增1例COVID-19本土病例、61例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

雙北市COVID-19家庭群聚擴大，12日北市再增1名30多歲女性確診，這名女性曾於2月27日接觸染疫個案，經擴大採檢確診，整起群聚累計4人染疫，感染源有待疫調及基因定序釐清。

● 日本

日本政府對境內新增COVID-19確診居高不下提出新方針，認為只要預料能降低醫療負擔等，就可解除實施中的「重點措施」。日媒解讀新思維凸顯政府有意轉為「與病毒共存」。

日本專家推估，受疫情影響，日本境內2020年到2021年的兩年間，總計可能減少約11萬對新人步入禮堂。

日本整體疫情持續呈現趨緩傾向，如果能繼續保持下去，愈來愈多看法認

● 韓國

截至12日凌晨零時，韓國境內確診COVID-19人數新增38萬3665例，刷新最高紀錄，較前一天一口氣新增10萬例，單日病歿人數也創下269例新高，累計超過一萬例。

● 中國

中國本土疫情近期持續升溫，官方12日通報，新增476例確診，涉及17省市，其中山東省占了159例；另有1048例本土無症狀感染者。

中國副總理孫春蘭12日出席國務院聯防聯控機制會議，要求各地從嚴從緊落實疫情防控各項措施，堅決守住「不出現疫情規模性反彈」底線。

中國12日通報新增1500起COVID-19本土病例，創2020年初全國疫情爆發以來單日新高。圖為10日廈門一家廠商員工正在包裝快篩試劑。（中新社）

● 香港

香港新增2萬7647例COVID-19陽性病例，其中核酸確診1萬5789例，其餘1萬1858例是快速抗原測試呈陽性。11日多198人染病死亡，再創單日新高。

香港官方近日報告感染病例有所減少，香港政府專家顧問許樹昌12日表示，疫情正在高峰橫行，雖然近日新增病例回落至3萬多，但不能視為疫情受控；他估計很多快速測試呈陽性病人沒有呈報。

香港第5波疫情累計確診66萬1816例，累計有3516人染疫死亡。圖為香港疫情嚴峻衝擊醫療量能，病患冒著低溫在室外等候入院。（美聯社）

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部通報，境內12日新增5萬3825起COVID-19相關病例，略高於前一天的5萬3127例，單日死亡人數則從156人降至133人。

自2020年2月疫情爆發以來，義大利累計15萬6782例COVID-19相關死亡病例，歐洲排名第二高，僅次於英國。

義大利迄今累計1332萬人染疫。

● 法國

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）說，法國將開始為3個多月前施打過加強針的80歲以上長者接種第4劑COVID-19疫苗。

卡斯特克斯1月表示，一旦獲得衛生當局批准，法國將開始為民眾注射第4劑疫苗或第2劑加強針。

卡斯特克斯受訪時表示，隨著法國醫院面臨的壓力持續減輕，即便疫情升溫，也不會改變政府從14日開始鬆綁防疫限制的計畫。

※ 美洲

● 巴西

巴西衛生部12日表示，過去24小時，巴西新增4萬5020例確診，另有389人染疫不治。

世界衛生組織（WHO）宣告COVID-19為全球大流行病滿2週年，這段期間病例和死亡曲線的上升和下降主要是因為病毒變異和疫苗。巴西專家認為，提高疫苗接種覆蓋率可降低病毒變異風險。

● 墨西哥

根據墨西哥衛生部統計，境內12日新增203人染疫病故。自疫情爆發以來，墨西哥病歿人數累計達到32萬1054人。（編輯：陳正健/核稿：劉文瑜）1110313