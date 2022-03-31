COVID-19全球最新情報3/31

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（中央社台北31日電）台灣本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情多點爆發，不明感染源事件增加；日本東京都與沖繩縣疫情有回溫跡象；瑞士政府4月1日起將解除最後的防疫限制，尋求與病毒共存。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間31日上午7時，全球至少613萬7142人感染COVID-19病逝，至少4億8613萬3010人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，30日國內新增163例，分別為56例本土病例及境外移入107例；另外，確診個案中無新增死亡病例。新增本土個案為36例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

目前已知群聚事件中，以基隆小吃店警局群聚為大宗、共新增13人，還有6名新通報可能與基隆案有關病例，截至目前該傳播鏈累計68人確診。大潭電廠群聚新增12人，是已知群聚事件新增病例數次之。

國內本土疫情有升溫趨勢，社區風險增加，但近日陸續傳出有公眾人物歡唱、餐敘沒戴口罩情形，指揮中心重申，不論是唱歌或餐敘離開座位，皆須遵守戴口罩規定。

● 中國

中國29日新增病例1629例；無症狀感染者有7196例，兩類合計達8825例。上海市無症狀感染病例新增5656例，分區封控仍止不住疫情。

中國國家衛生健康委員會官網30日發布疫情最新狀況，29日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1629例，其中境外移入病例64例、本土病例1565例。本土病例以吉林省1150例最多，其次是上海市326例。

新增無症狀感染病例7196例，其中境外移入106例，本土病例7090例，以上海市5656例最多。

上海許多場所或行業因疫情要求民眾需持有48小時核酸陰性報告。當地一處社區衛生服務中心外，可見民眾等待做核酸檢測。中央社記者張淑伶上海攝 111年3月29日

● 香港

香港30日新增6981人染疫；近1個月來，香港感染人數緩慢下降，但每天仍有數千人。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，新增個案中，2994例為官方核酸檢測結果，當中包括5例境外移入，其餘則為民眾自我檢測並上報的確診案。

張竹君說，第5波疫情發生至今，累計全港已有超過113萬例確診。

相關衛生官員同時公布，過去1天新增117名確診者死亡，另有18個校正回歸死亡個案，共計135人。

● 日本

日本東京都與沖繩縣疫情有回溫跡象，東京都30日新增9520例確診病例，較上週三大增3090例，大約是上週三病例數的1.5倍，也是連續4天高於上週同日。東京都重症患者數較29日減少1人，總數32人。

琉球新報報導，沖繩縣30日新增1058例確診病例，繼3月1日的1027例後，時隔29天單日新增再逾千例，也創3月新高紀錄。

沖繩縣30日較上週三的913例增加145例，也是連續8天高於上週同日，至今累計病例數12萬1209例。

日本長崎大學等團隊分析今年1到2月時COVID-19疫苗在預防出現症狀的效果，研究結果顯示，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%。

● 菲律賓

4月1日起，菲律賓將向所有完整接種疫苗的外國旅客開放國門。馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）30日宣布，31日起恢復核發觀光簽證。

受疫情影響，菲律賓外交部於2020年3月19日晚間宣布，即刻中止發放所有簽證，馬尼拉經文處因此暫停發放觀光簽證。兩年多來，旅客需持有效簽證，或向菲國外交部申請入境許可才能申請簽證，入境菲律賓。

今年2月10日起，菲律賓雖開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，但台灣、中國和印度等未享有菲律賓免簽待遇國家不在這波開放名單中。

隨著疫情緩和，菲律賓逐漸鬆綁入境政策和國內觀光，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）31日起將恢復核發觀光簽證。圖為馬尼拉國際機場景象，攝於29日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年3月30日

※ 歐洲

● 瑞士

瑞士政府30日表示，4月1日起將解除最後的防疫限制，尋求與病毒共存。搭乘大眾運輸工具和待在醫療衛生設施中須戴口罩，以及確診後自行隔離5天的規定都將取消。

瑞士政府表示，計劃未來12個月進入提高防疫警覺的階段之際，控制疫情的責任將移交給地方當局。疫情極有可能不會消失，但未來可能會變成季節性的地方性流行病。

近日瑞士染疫人數仍相當多，30日新增1萬6462例確診，不過僅有165人需要就醫治療。瑞士約860萬人口中，有69%完整接種疫苗。

目前為止，累計有348萬人染疫，相當於占瑞士人口41%，病歿人數累計達1萬3060人。

● 英國

英國29日表示，下個月結束對公眾的免費篩檢後，醫護人員、社會護理人員和最弱勢人群仍將可免費接受篩檢。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，有重症風險的人如果出現症狀，將與國民保健署（National Health Service）人員、社會護理人員和從事其他高風險工作的人一樣，繼續獲得免費檢測。

4月1日起，建議出現高燒或其他呼吸道感染等症狀的人留在家中，避免與他人接觸，直到感覺好轉不再發燒，並建議COVID檢測呈陽性的人居家檢疫5天，且5天內避免與他人接觸。

※ 美洲

● 美國

在美國食品暨藥物管理局（FDA）核准50歲以上與免疫不全者施打第4劑疫苗後，近來身邊頻出現確診者的美國總統拜登30日施打第4劑疫苗，並宣布一站式官方網站，提供民眾相關訊息。

德國生技公司BioNTech 30日申報，憑藉銷售與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）合作研發的COVID-19疫苗，公司2021年的淨利高達103億歐元（約新台幣3275億元）。

新變異株Omicron導致疫情回溫，曾獲唐獎生醫獎的美籍華裔生物學家張鋒仍抱樂觀心態，認為科學有助傳染病監控、疫苗迅速研發，疫情能在不久的將來落幕。（編輯：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110331