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路透社：中國煉油廠避與俄羅斯簽新約增購石油

2022/4/7 09:56（4/7 10:45 更新）
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（中央社新加坡6日綜合外電報導）6名人士告訴路透社，中國國營煉油廠仍會履行與俄羅斯現行的石油合約，但將聽從北京的警告避免簽訂新約，即便俄方因侵略烏克蘭遭西方制裁而給出優惠的折扣。

這6名知情但因事屬敏感要求匿名的人士指出，亞洲最大煉油公司中國石化、中國海洋石油、中國石油和中化集團均對俄羅斯5月新貨交易保持觀望態度。

其中2人表示，美國上月禁止俄羅斯石油進口、歐洲聯盟制裁俄國石油巨擘「俄羅斯國家石油公司」（Rosneft）、「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft）之後，中國國營企業不願以增購石油方式被外界視為公開支持莫斯科。

其中一人說：「國有企業深怕它們的舉措會被視為代表中國政府，沒人想因為買了俄國石油而被點名。」

中國石化和中國石油婉拒置評；中國海洋石油與中化集團則尚未回應置評的要求。

中俄兩國近年來逐漸靠攏，今年2月初宣布「沒有止境」的夥伴關係，中國甚至拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行為或稱之為侵略。

中國一再批評西方國家對俄羅斯實施制裁，儘管上週一名高階外交官表示，北京未刻意規避對俄羅斯的制裁。

中國是全球最大石油進口國，是俄羅斯原油的最大買家，每天進口160萬桶，其中半數是根據政府合約以油管輸運。

中國減少俄羅斯原油進口量，可能會促使中國國營煉油巨擘另覓油源，加深全球對供需的憂慮，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，布倫特原油價格3月初已飆近每桶140美元的14年高峰。

然而美國和盟邦宣布釋放戰備儲油計畫後，布倫特期油價格已拉回至110美元以下。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110407

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