COVID-19全球最新情報4/13

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中國12日通報COVID-19新增總染疫達2萬4659例，本土病例占2萬4546例，上海仍是重災區。圖為5日上海楊浦區穿著防護衣的防疫人員協助運送物資。（中新社）

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（中央社台北13日電）日本東京疫情難降，專家籲年輕族群打第3劑疫苗；韓國首次發現Omicron變異株XL病例，確診者為已接種3劑疫苗的無症狀患者；上海疫情升溫，美國國務院令非緊急人員撤離領事館。

世界貿易組織（WTO）將今年全球貿易成長率預估由4.7%大砍至3%，理由是受到俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭的衝擊，以及當今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的危害。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間13日上午7時，全球至少618萬3944人染疫病逝，至少5億36萬3741人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，12日國內新增663例確定病例，其中551例為本土病例，再創今年新高，個案分布17縣市，以新北市162例最多，台北市115例次之。境外移入新增112例；無新增中重症、死亡病例。

● 中國

中國官方12日通報新增總染疫達2萬4659例，當中本土病例占2萬4546例，上海仍是重災區，95%新增本土無症狀感染集中於此，廣州市也浮現疫情升溫跡象。

上海市因疫情封城引發民怨後，官方11日改採分區分級差異化防控管理。但據發布，上海迄今有1萬1135個區域被列為「封控區」，涉及1501萬人；被劃為「防範區」微解封的僅480萬人。

美國國務院11日以上海確診病例激增，中國在控制疫情所採取的措施為由，下令非緊急美國政府員工撤離美國駐上海總領事館。

昆山市在經歷了一週的靜態管理後，官方宣布從12日24時起，昆山根據風險程度和陽性感染者分布情況調整為分區分類差異化靜態管理，不同區域採不同的管理規範，並強調目前沒有封城計畫。

（中央社製圖）

● 香港

香港12日新增1433例確診病例，單日新增確診連續3天少於2000例，過去24小時再通報59名確診者死亡。

● 日本

東京都12日新增近7000例確診病例，整體染疫數難再下降，專家認為，要降低染疫數最有效做法，應該是讓年輕族群接種第3劑疫苗。

沖繩縣確診病例數呈增加趨勢，日本中央政府各單位為與沖繩縣政府直接聯繫溝通疫情狀況，12日起將派疫情聯絡小組進駐沖繩縣廳。

日本下訂1億2000萬劑英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗，但因日本規定接種AZ疫苗的對象有限，預期今後施打人數不會大幅增加，因此取消4000萬劑訂單。

● 韓國

韓國防疫當局12日表示，國內首次發現感染Omicron病毒變異株XL案例，確診者為已接種3劑疫苗的無症狀患者，當局正在進行傳染病學調查。

韓國近期疫情大幅減緩，10日單日確診數一度降至9萬多例，11日雖回升至約21萬例，但4月以來皆維持在30萬例以下，其中4天在20萬例以下。

截至12日凌晨零時，韓國境內重症患者人數為1005例，較前一天減少94例，重症病床使用率從60%降至58.1%。病歿人數增加171例，累計1萬9850例。

※ 歐洲

● 英國

英國衛生部12日表示，將把輝瑞（Pfizer）COVID-19口服藥加入一項全國試驗中，並擴大使用對象，受試者達到上萬人，以評估如何在英國高度接種人口中最有效地使用該藥物。

※ 美洲

● 美國

由於似乎出現新一波疫情，美國費城為此做出因應，宣布自下週起，將重新實施在餐廳、學校、公司等室內公共場所，必須配戴口罩的防疫規定。（編輯：陳正健/核稿：林治平、盧映孜）1110413