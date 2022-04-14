金正恩贈北韓國寶主播李春姬豪宅 還親領觀屋

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（中央社首爾14日綜合外電報導）根據北韓官媒今天報導，以慷慨激昂語氣著稱的北韓最知名電視新聞主播李春姬，昨天獲得領導人金正恩贈送一幢豪宅並親自帶領賞屋。專家指金正恩想藉此提高北韓菁英對他的支持。

美聯社報導，李春姬獲贈的豪宅，位於北韓首都平壤一個昨天才啟用的新建河濱排屋住宅區。北韓中央通信社（KCNA）表示，區內住宅是要贈送給李春姬等對國家有卓越貢獻的人士。

北韓中央通信社還說，金正恩表示，李春姬自少女時期擔任執政黨北韓勞動黨的革命播報員長達50多年，「對待這樣的國寶毫不吝嗇，是黨的誠意」。

金正恩並表示，希望李春姬「一如既往身體健康活力充沛，繼續擔任黨的發言人」。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天與79歲的李春姬一同參觀她獲贈的住宅，且在上下樓時採取特別措施，以防李春姬有任何不便。李春姬則說，她感覺新家像飯店，她和所有家人「徹夜未眠流淚感激黨的恩惠」。

15日是北韓最重大節日太陽節，是紀念前領導人、金正恩祖父金日成的生日，而今年適逢金日成110歲冥誕。李春姬新家位於的住宅區，則是一直到1970年代都是金日成官邸的所在地。

專家指出，由於北韓目前苦於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的艱困情勢以及外交僵局，金正恩正努力提振自身在北韓菁英圈的支持度。

位於首爾的南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）分析家文成默（Moon Seong Mook，譯音）表示：「金正恩想藉由贈屋給忠心人士，來進一步鞏固他們的忠誠與內部團結。」

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他還說：「李春姬顯然是這類人士的榜樣，因為她大力宣傳金正恩的核子和飛彈測試，可說是他的號兵。」

李春姬與金正恩的關係密切，從幾個例子可見。她在北韓去年一場閱兵典禮上，不僅和金正恩並肩從較高看台觀禮，還把手放在他肩上並一度對他私語。在另一場活動，李春姬也是與金正恩握手的第一人，且在拍團體照時勾住他的手臂。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110414