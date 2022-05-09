COVID-19全球最新情報 5/9

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本各地疫情升溫，東京新增病例連兩天高於上週；變異株Omicron的3個亞變種BA.2.12.1、BA.4和BA.5已開始在澳洲傳播，而紐西蘭也出現BA.5。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間9日上午7時，全球至少625萬1180人染疫病逝，至少5億1727萬4588人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中8日在疫情記者會中宣布，新增4萬4294例本土個案，確診個案中新增106中症、12重症，12例死亡個案。另新增67例境外移入病例。

陳時中說，新增4萬4294例本土個案，數據較7日的4萬6377例略降，研判主要可能與適逢假日有關，採檢人數較少，所以確診人數下降，疫情無大幅上升跡象。

● 中國

中國官方8日通報新增本土病例4384例，其中上海占3975例，仍為疫情最嚴峻之地。中國染疫數雖連日趨降，但是多個省份仍爆發疫情，疫情此起彼伏。

上海8日通報，7日新增本土確診病例215例與無症狀感染者3760例，合計3975例。通報染疫數降至4000例以下，為達官方要求的「最後攻堅」，多區又開始實施「全域靜態管理」。

北京市24小時內新增本土感染者39例。北京市政府發言人徐和建8日說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。

北京市城區內向來遊客充斥的南鑼鼓巷因疫情變得安靜許多，街上警語要求民眾戴口罩、不聚集，進入店家則必須掃碼和出示核酸檢測報告。中央社記者張淑伶北京攝 111年5月8日

● 香港

香港8日新增266例確診病例，維持近期在300例左右的低水平，其中25例為境外移入。

● 日本

日本黃金週長假8日進入尾聲，出遊民眾陸續返回工作崗位，各地疫情出現升溫跡象，東京新增確診病例連兩天高於上週同日，疫情最嚴峻的沖繩也連兩天新增逾2000例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都8日新增4711例確診病例，較上週日增加約1500例，連續兩天高於上週同日。東京都截至8日為止一週平均單日新增3182.9例，是前一週平均的75.1%。

日媒報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）統計顯示，中國製的疫苗上個月的出口量相較於去年9月顛峰期暴跌了97%，這可能是因預防Omicron的效力差。

● 新加坡

2020年疫情爆發，衝擊許多人生活。新加坡自由演員謝德忠的事業也因此停擺，備受挫折的他後來決定成為採檢員，投入前線抗疫工作，「有機會做有意義的事」。

● 寮國

寮國宣布全面重新開放旅遊，自9日起將允許已接種疫苗的旅客造訪寮國且沒有任何篩檢要求。寮國官方表示，這是為了符合全球情勢並振興國內經濟所推出的措施。

寮國時報（Laotian Times）報導，寮國政府發言人、總理辦公室部長習帕康（Thippakone Chanthavongsa）7日在一場社群媒體的直播時說，新增確診病例明顯減少，為了經濟復甦，中央防控小組、寮國政府與多個部門協調合作，在符合全球情勢下採取新的入境措施。

※ 大洋洲

● 澳洲、紐西蘭

Omicron的3個亞變種BA.2.12.1、BA.4和BA.5已開始在澳洲傳播，而紐西蘭也出現BA.5。目前紐、澳兩國COVID-19感染率在全球分居第一和第二。

英國「衛報」報導，隨著上述3個Omicron亞變種在澳洲傳播，衛生當局警告，南半球冬季期間COVID-19病毒和流感病例都會出現激增。

報導稱，澳洲感染率在世界名列前茅。按5月2日的資料，澳洲每日感染率平均每百萬人1515例，在人口超過100萬的國家裡位居世界第二，僅次於紐西蘭的每百萬人1566例。

此外，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）因為未婚夫蓋佛德（Clarke Gayford）的篩檢結果呈陽性反應，不得不進行7天的隔離。

※ 美洲

● 美國

紐約州長侯可（Kathy Hochul）8日篩檢呈陽性，本週將進行隔離並遠距辦公。她在推特上表示，「幸好我有打疫苗並接種追加劑，本身並無症狀。」

根據美聯社統計，侯可是美國至少第18位確診的州長。（編輯：林沂鋒/核稿：陳政一、蔡佳敏）1110509