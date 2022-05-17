奮戰死守多日 260多名烏軍撤離亞速鋼鐵廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

260多名烏克蘭軍人自馬立波亞速鋼鐵廠撤離至新亞速斯克及歐連尼夫卡。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭副國防部長馬利亞爾今天指出，260多名烏克蘭軍人已自馬立波（Mariupol）港市遭圍困的亞速鋼鐵廠撤離。總統澤倫斯基稱這些軍人是國家英雄，需要活下來。

法新社報導，馬利亞爾（Ganna Malyar）聲明指出，「53名傷勢嚴重的（軍人）已自亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離，至新亞速斯克（Novoazovsk）附近的醫療地點接受治療。」她說，其他211人經人道走廊被送至歐連尼夫卡（Olenivka）。

新亞速斯克和歐連尼夫卡目前由俄羅斯軍隊和親俄分離主義者掌控。馬利亞爾說，烏克蘭「將執行一項交換程序，讓他們未來能重回家園」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示：「我希望能拯救我們大兵的性命。」他在今晚聲明中指出：「我要強調的是，烏克蘭需要國家英雄活下來。這是我們的信念。」

烏克蘭總參謀部表示，堅守馬立波的烏軍「執行了他們的戰鬥任務」，現在他們的主要目標是「保住人員的性命」。

根據上傳社群網站臉書（Facebook）的聲明，靠著死守亞速鋼鐵廠，烏軍未讓俄軍快速掠取烏南的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。「馬立波的捍衛者是我們的英雄，他們將名垂青史。」

亞速鋼鐵廠已成為抗俄侵略的象徵，儘管馬立波其他地區已遭俄軍攻下，仍有數百軍人堅守在此戰鬥。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110517