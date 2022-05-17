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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

馬立波遭困逾80天 守軍家屬籲土耳其、中國協助撤離

2022/5/17 07:44（5/17 08:06 更新）
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兒子是烏克蘭馬立波守軍的克拉夫佐娃（右）16日表示，亞速鋼鐵廠是守軍最後的避難所，但炸彈從海陸空三面而來，每顆墜落的炸彈，都毀人性命。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
兒子是烏克蘭馬立波守軍的克拉夫佐娃（右）16日表示，亞速鋼鐵廠是守軍最後的避難所，但炸彈從海陸空三面而來，每顆墜落的炸彈，都毀人性命。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）烏克蘭馬立波遭俄軍圍困逾80天，守軍家屬今天在土耳其開記者會，呼籲土國總統艾爾段及中國國家主席習近平協助當地民兵撤離，「我們把最後的希望寄託在土耳其及中國」。

烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）經歷俄烏衝突最激烈的戰事，據信數以千計平民遇害，目前只有亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍為烏軍控制。

4位馬立波守軍家屬今天在土耳其伊斯坦堡召開記者會，除了講述亞速鋼鐵廠缺食糧及醫療物資外，也向土耳其、中國領袖喊話，盼他們出手提供人道援助，協助守軍及百姓撤出。

一位守軍的母親克拉夫佐娃（Natalia Kravtsova）坦言，自己無法看烏俄戰爭影像，深怕在這些可怖的畫面中看見兒子身影。「我兒子其實不常寫信給我，就算來信也很簡短，只說『嗨，媽媽，一切都很好』，守軍在極度恐懼下生活及戰鬥。」

她說，軍人必須履行義務，但對方使用的是國際公約禁用的彈藥，守軍卻沒有醫療資源，「80天過去了，80天來，我每天都像死過一回」，希望孩子終能平安回家。

「儘快將親人擁入懷，是我們的權利」，烏克蘭海軍陸戰隊第36旅成員的妻子波伊科（Olga Boiko）說，將傾全力拯救所愛的親人，「我們把最後的希望寄託在土耳其及中國，請救救我們的孩子」。札瑞茨卡（Natalia Zarytska）與丈夫4月在烽火中結婚，她強忍淚水說，其他人及機構已無法發揮作用，因此她呼籲艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及習近平伸援。

邊境防衛隊隊員妻子柯若（Olha Kerod）則質疑戰爭的意義，「為什麼要打這場戰爭，我們的孩子為什麼這麼年輕就犧牲呢？」亞速鋼鐵廠缺水及食物，更急需醫療用品。土耳其是守軍最後的希望，請出面救人。

為烏克蘭奪下2004年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍的歌手魯斯蘭娜（Ruslana）也出席記者會聲援守軍家屬。她說，在14日的歐洲歌唱大賽上，觀眾唱歌鼓掌，「隔天火箭就朝我們家射來」。在座各位聽到的是來自靈魂的呼喚，請艾爾段結合國際各方努力，協助民兵撤離馬立波。

經過多日等待，俄軍終於同意放行，一群載著馬立波難民的車隊14日抵達由烏克蘭控制的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。馬立波市長幕僚說，車隊數量在500輛到1000輛之間，這是自俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，馬立波最大規模的單一撤離行動。

烏克蘭及西方國家多次敦促中國譴責俄羅斯入侵。美國政府表示，若北京對莫斯科提供軍事或經濟援助，將承擔後果。中國則持續維持「中立」，迄今未指責俄國。（編輯：郭中翰）1110517

為烏克蘭奪下2004年歐洲歌唱大賽冠軍的前歌手魯斯蘭娜（中）16日出席記者會聲援馬立波守軍家屬。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
為烏克蘭奪下2004年歐洲歌唱大賽冠軍的前歌手魯斯蘭娜（中）16日出席記者會聲援馬立波守軍家屬。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
烏克蘭馬立波守軍家屬16日在土耳其伊斯坦堡召開記者會，講述亞速鋼鐵廠狀況並向中國、土耳其領袖喊話求救，國際、當地媒體記者在現場拍攝報導。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
烏克蘭馬立波守軍家屬16日在土耳其伊斯坦堡召開記者會，講述亞速鋼鐵廠狀況並向中國、土耳其領袖喊話求救，國際、當地媒體記者在現場拍攝報導。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
4位烏克蘭亞速鋼鐵廠守軍的家屬16日在土耳其伊斯坦堡召開記者會，呼籲土耳其總統艾爾段及中國國家主席習近平協助當地民兵撤離。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
4位烏克蘭亞速鋼鐵廠守軍的家屬16日在土耳其伊斯坦堡召開記者會，呼籲土耳其總統艾爾段及中國國家主席習近平協助當地民兵撤離。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年5月17日
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