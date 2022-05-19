美國重啟駐基輔大使館 G7財長研議援烏計畫

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（中央社基輔19日綜合外電報導）美國駐基輔大使館在關閉近3個月之後，18日重新開始運作，美國參議院並一致通過駐烏克蘭大使人事案；G7財政部長19日開會，希望找出能解決烏克蘭預算困境的辦法。

●關閉近3個月後 美國重啟駐基輔大使館

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日表示，美國駐烏克蘭首都基輔大使館已重新開始運作。在俄羅斯侵略烏克蘭後，這座大使館曾關閉近3個月之久。

布林肯發表聲明指出：「烏克蘭人民在我們的安全協助下，面對俄羅斯不合理的侵略，捍衛了他們的家園，因此美國星條旗將再次飛揚在這座大使館上空。」

●拜登提名布林克任烏克蘭大使 美參議院表決通過

美國聯邦參議院外交委員會18日全體一致通過讓總統拜登提名的資深外交官布林克（Bridget Brink）擔任下任駐烏克蘭大使，她的人事案也迅速獲得參院全院表決通過。

布林克的任命案在參院輕鬆過關，以填補這個懸缺3年的關鍵職位。

資深外交官布林克。（圖取自instagram.com/usambslovakia）

●烏克蘭財務需求龐大 G7財長研議援助計畫

俄羅斯入侵烏克蘭一事持續對全球經濟造成傷害，七大工業國集團（G7）財政部長19日開會，希望找出能解決烏克蘭預算困境的辦法。

G7成員國的財長們在德國西部小鎮科尼斯溫特（Koenigswinter）會談，以商量出一套因應之道。

美國財長葉倫（Janet Yellen）17日在布魯塞爾演說時表示：「目前宣布的雙邊和多邊支援並不足以應付烏克蘭的需求，即使短期也不行。」

葉倫也出席了科尼斯溫特的會議，呼籲美國的夥伴「和我們一起提高財務支援」給飽經戰火摧殘的烏克蘭。

美國已為烏克蘭推出400億美元援助計畫，但同時，美國國內正逢通貨膨脹飆升，愈來愈多人擔心這個全球第一大經濟體可能陷入衰退。

●烏克蘭申請加入歐盟 抱怨受二等待遇

德國表示無法加快飽受戰爭蹂躪的烏克蘭加入歐盟的進程後，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）19日批評部分歐盟國家給予基輔「二等待遇」。

庫列巴在推特發文表示：「過去幾年，部分歐盟國家對烏克蘭在歐洲未來發展實行的戰略模糊政策已經失敗，且必須結束。」

他也說，這「只會鼓舞」俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

他猛烈抨擊烏克蘭受到「二等待遇」，稱這「傷害了烏克蘭人的感情」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前表示，烏克蘭加入歐盟可能「沒有捷徑」，並說若對烏克蘭破例，對同樣尋求成員國資格的西巴爾幹國家不公平。

●英國再制裁俄國 禁俄航空公司出售機場起降時段

英國政府19日宣布，對俄羅斯主要幾家航空公司實施新的制裁措施，禁止它們將已經遭到禁用的英國機場起降時段出售，估計可使俄國無法獲得5000萬英鎊（約新台幣18.5億元）收入。

英國外交部發布聲明表示：「國有的俄羅斯最大航空公司俄羅斯航空（Aeroflot），以及烏拉爾航空（Ural Airlines）和羅西亞航空（Rossiya Airlines），現在將無法把它們在英國機場未使用且有利可圖的起降時段出售。」

聲明還說，這項行動將防止俄羅斯「估計變現進帳5000萬英鎊」。

●俄首名在烏受審戰爭罪士兵乞求「寬恕」

首位在烏克蘭接受戰爭罪審判的俄羅斯軍人希希馬林（Vadim Shishimarin）18日在基輔法庭上認罪，他19日出庭時詳述如何在莫斯科侵略烏克蘭初期，殺害一名烏克蘭平民，並乞求「原諒」。

21歲的希希馬林在法庭上向遭他殺害男子的遺孀說：「我知道你們不能原諒我，不過，儘管如此，我還是乞求你們的寬恕。」

希希馬林坦承在俄國入侵行動開始的頭幾天，殺害一名62歲的烏克蘭平民。他被控犯下戰爭罪和預謀殺人，可能被判無期徒刑。

俄國軍人希希馬林（中）。（美聯社）

●俄國防部：亞速鋼鐵廠共1730名守軍投降

俄羅斯國防部19日宣布，烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭圍困多時的亞速鋼鐵廠（Azovstal），過去24小時內新增771名戰士投降，自16日迄今當地已有1730名守軍投降。

俄國國防部表示，「過去24小時內，民族主義亞速軍團（Azov regiment）的771名好戰分子已經投降。」

「自5月16日迄今，共1730名（亞速鋼鐵廠）好戰分子投降，其中有80人受傷。」

俄國國防部還發布一段影片，顯示投降士兵步出亞速鋼鐵廠，有些人明顯受了傷，還有人拄著拐杖，當他們離去時，俄軍進行拍身搜查並檢查他們身上的包包。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110519