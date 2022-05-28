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約一萬俄軍駐紮盧甘斯克州 烏克蘭部隊恐全數撤退

2022/5/28 15:38（5/28 15:58 更新）
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烏克蘭東部盧甘斯克州州長28日表示，目前該州境內的俄羅斯軍隊約有一萬人。圖為盧甘斯克26日遭俄軍砲擊，人員前往撲滅火勢。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭東部盧甘斯克州州長28日表示，目前該州境內的俄羅斯軍隊約有一萬人。圖為盧甘斯克26日遭俄軍砲擊，人員前往撲滅火勢。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天早上表示，目前該州境內的俄羅斯軍隊約有一萬人。

蓋戴向烏克蘭的電視媒體表示：「這些（部隊）常駐在盧甘斯克州，他們嘗試攻擊且企圖在任何可能的方向取得進展。」

路透社目前無法獨立核實前述消息。

烏克蘭與俄國已經交戰逾3個月，俄軍持續在烏東地區推進，烏克蘭當局昨天表示，烏國軍隊恐須從盧甘斯克州最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄軍俘虜。

烏軍撤退可能會讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）更接近他要完整拿下盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）的目標。（譯者：李佩珊/核稿：陳彥鈞）1110528

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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