歐盟達協議年底前禁90%俄油 法國記者命喪烏東

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（中央社基輔31日綜合外電報導）歐洲聯盟達成協議，將於今年底前禁止90%的俄羅斯石油進口，以期減少俄國戰爭財源。與此同時，法國政府證實，一名法國記者命喪烏克蘭東部。

● 歐盟達成協議 年底前禁止90%俄國石油進口

在匈牙利反對下，歐洲聯盟（EU）對俄羅斯石油的全面禁令遲遲未獲批准。歐盟領袖與匈牙利達成妥協，同意對俄羅斯實施部分石油禁運，以懲罰莫斯科入侵烏克蘭。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在峰會期間發推文說：「已就禁止俄油出口至歐盟達成協議。這立即涵蓋2/3以上俄羅斯出口歐盟的石油，大幅削減俄羅斯戰爭機器的財源。」

歐盟購買俄油禁令豁免匈牙利，匈牙利可以繼續從莫斯科購買廉價原油，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對此表示歡迎。

歐洲理事會主席米歇爾指出，歐洲聯盟領袖30日就禁止俄油出口至歐盟達成協議，涵蓋2/3以上俄羅斯進口石油。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

● 法籍記者與烏東平民同乘撤離巴士 命喪俄軍轟擊

法國及烏克蘭官員說，俄羅斯的轟擊行動擊中一輛疏散烏克蘭東部平民的巴士，造成法國記者李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）喪命。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發推文說：「李克勒-殷姆霍夫在烏克蘭呈現戰爭的真實情況。他與被迫逃離俄軍轟擊的平民一起搭乘人道巴士，因遭受創傷而不治。」

法國BFM電視台證實記者李克勒-殷姆霍夫在烏克蘭工作時遭殺害。（圖取自twitter.com/BFMTV）

● 烏軍堅守北頓內茨克 消秏俄羅斯戰力

烏克蘭在北頓內茨克（Sievierodonetsk）的守軍繼續抵抗俄軍全面進攻。這是開戰以來俄羅斯規模最大的地面攻擊行動之一，該市1/3至一半已落入俄軍之手

烏克蘭盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄軍部隊正緩慢向該州北頓內茨克市中心推進。市政府稱，市區約一半已落入俄軍手裡。

蓋戴說明盧甘斯克州（Luhansk）最新情勢，他告訴烏克蘭國營電視台，在俄軍砲火狂轟下，北頓內茨克12萬人口中大部分已逃離，目前該市仍有大約1萬5000名平民。

● 俄羅斯穀物聯盟：國際制裁推升國內儲備量

俄羅斯穀物聯盟主席茲洛切夫斯基（Arkady Zlochevsky）表示，身為全球數一數二大糧食生產國的俄羅斯，正利用國際制裁造成的出口中斷來增加自身儲備。

烏克蘭榖物出口因俄羅斯侵略而停擺。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）下週將到訪土耳其，就解除烏克蘭榖物出口限制展開商討。

● 拒絕以盧布付款 俄天然氣大廠停止向荷蘭業者供氣

荷蘭天然氣業者GasTer指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，這家荷蘭政府部分持有的能源公司因拒絕以盧布付款，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將停止供氣。

荷蘭氣候暨能源部長傑騰（Rob Jetten）表示：「這項決定對荷蘭家庭的實質天然氣供應沒有影響。」

● 烏克蘭法庭審理戰爭罪 2俄羅斯士兵判11年半

烏克蘭法院判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。這是俄羅斯2月對烏克蘭展開侵略以來的第2起戰爭罪行判決。

烏克蘭法院31日判決砲轟東部城鎮的兩名被俘俄羅斯士兵11年半徒刑。（美聯社）

● 應對俄羅斯威脅 德將大筆撥款重整軍備

德國政府與保守派在野黨已商定，由於面臨俄羅斯威脅，將撥款1000億歐元（約新台幣3.1兆元）來推動軍隊現代化。

● 馬立波全市遭俄軍占領後 首艘貨船離港航向俄國

烏克蘭東部親俄分離主義地區領導人表示，俄軍拿下烏國港市馬立波（Mariupol）後，首度有船隻離開馬立波港，這艘船載著金屬材料往東航向俄國。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110531