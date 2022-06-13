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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

國際特赦組織：俄羅斯對烏克蘭哈爾科夫攻擊構成戰爭罪

2022/6/13 12:30（6/13 12:56 更新）
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烏克蘭表示，俄軍對第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。圖為哈爾科夫一所學校5月25日遭到砲擊重創。（安納杜魯新聞社）
烏克蘭表示，俄軍對第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。圖為哈爾科夫一所學校5月25日遭到砲擊重創。（安納杜魯新聞社）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）人權組織「國際特赦組織」今天指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪，稱俄羅斯許多針對烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊動用國際禁用的集束炸彈，造成數百名平民死亡。

「國際特赦組織」（Amnesty International）在關於哈爾科夫的報告中說：「屢屢無差別地針對哈爾科夫住宅區轟擊，造成數百名平民死亡和受傷，構成戰爭罪。」

「對於使用集束（彈藥）以及其他非制導火箭彈和非制導砲彈進行的攻擊而言，都是如此。」

「明知它們一再造成大量平民傷亡，仍持續在人口稠密的平民區使用這種不是精確制導的爆炸性武器，甚至可能構成對平民的直接攻擊。」

「國際特赦組織」表示，在哈爾科夫發現俄軍反覆使用國際公約禁止的9N210和9N235集束炸彈與散雷的證據。

集束炸彈在半空中釋放數十枚小炸彈或手榴彈，無差別地散布在數百平方公尺的範圍。

「國際特赦組織」表示，散雷結合了「集束彈藥和反步兵地雷最糟糕的特性」。

這份題為「任何人都可能隨時死亡」（Anyone Can Die At Any Time）的報告細述俄羅斯軍隊如何在2月24日入侵第1天便開始以哈爾科夫平民區為攻擊目標。

「無情」轟擊持續了兩個月，對這座擁有150萬人口的城市造成「大規模破壞」。

「國際特赦組織」危機反應資深顧問羅維拉（Donatella Rovera）說：「人們在家中、街頭、遊樂場和墓地被炸死，排隊等候人道援助或購買食品和藥品時也送命。」

「必須對造成這些可怕攻擊的俄羅斯軍隊追究責任。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110613

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