馬克宏將會瑪琳．雷朋等政黨領袖 尋求突破僵局

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國總統馬克宏的執政聯盟未能在剛落幕的國會選舉中取得絕對多數，他今天將會晤極右派領袖瑪琳．雷朋等政黨黨魁，試圖突破選後形成的政治僵局。

法新社報導，這些會面也將包括與右翼、社會黨（PS）和共產黨黨魁的會談，這是馬克宏（Emmanuel Macron）為了擺脫可能危及他第2任改革計畫局面所踏出的第一步。

馬克宏今天將展開一連串討論，先與傳統右派共和黨（LR）主席賈可布（Christian Jacob）會談。共和黨最近幾個月民調下滑，但現在馬克宏可能將拉攏共和黨以取得多數優勢。

社會黨領袖弗和（Olivier Faure）與共產黨全國書記魯塞（Fabien Roussel）這兩位左派聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）成員也將與馬克宏見面，但極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）預計不會參加。

巴黎時間17時30分，馬克宏將罕見接待總統大選對手、極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）。

一名要求不具名的總統府官員說，這次見面目的是「研擬為法國人民效力的解決方法」。

國會政黨各代表將個別且陸續在艾里賽宮（Elysee Palace）獲得接待。

法國國會選舉結果對馬克宏與他的改革理念造成重大打擊，可能讓他的陣營面臨政治僵局。

國民議會（National Assembly）選舉19日結束後，馬克宏的「同在聯盟」（Ensemble）仍是法國最大黨，但掉了數十個席次，沒能保住過去5年的絕對多數優勢。

梅蘭雄與瑪琳．雷朋則大有斬獲，成為左右新國會的主要人物。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110621