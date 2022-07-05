俄烏戰爭刺激另類需求 占星師客戶人數遽增

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俄國持續和親西方國家烏克蘭交戰，愈來愈多俄國人轉向占星師求助，詢問未來。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）會爆發核戰嗎？俄羅斯會打贏烏克蘭嗎？我的兒子能活下來嗎？隨著俄國持續和親西方國家烏克蘭交戰，愈來愈多俄國人轉向占星師求助。

在俄國第2大城聖彼得堡，戴著眼鏡、63歲的占星師科羅廖瓦（Elena Korolyova）在她的公寓接待客戶，2隻愛貓在一疊疊書本中穿梭漫步。

她告訴法新社：「大家想知道俄羅斯的命運，想知道和全世界切斷聯繫的俄國會變得如何？」

占星師、通靈者和靈媒在俄國盛行多年，尤其在顛沛流離的年代，民眾對這些服務的需求上升。

隨著俄國因為入侵烏克蘭，遭遇空前的制裁規模，愈來愈多俄國人轉往占星學，希望一窺未來。

受過語言學訓練、頭髮灰白的科羅廖瓦因為口耳相傳在聖彼得堡聲名大噪，她再三向客戶保證，預測莫斯科不僅能夠挺過這場經濟風暴，還能獲得勝利。

她說：「國際災難在9月將會惡化，但俄國能挺過，轉變為安定繁榮。」

科羅廖瓦每次諮商收費5000盧布（新台幣2600元）。儘管不願透露數字，但她表示，自從俄羅斯總統蒲亭在2月24日揮軍入侵烏克蘭後，客戶人數大增。

根據俄國網路搜尋引擎Yandex的關鍵字數據，在俄烏戰爭爆發的第一週，在Yandex上搜尋「占星師」的次數增長至2倍多，2月19日為4萬2900次，到3月5日攀升至9萬5000次。

在莫斯科，另一名自稱成功預測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而成名的占星師達拉甘（Konstantin Daragan）也說，在烏克蘭的地面戰爭，以及與西方的衝突中，俄國都將能獲勝。

他最近在社群網站表示：「俄國在這場衝突後，將會成為世界的中心。」

達拉甘來自俄軍一直想要攻占的烏東頓巴斯地區（Donbas）。他原本是一名航空工程師，後來改行為占星師，並稱過去客戶包括部會首長、銀行家，甚至烏克蘭情報機構。

自從烏克蘭在2014年由親西方政權主導後，他就搬到了莫斯科。他支持俄軍入侵烏克蘭，即使他的家鄉利西昌斯克（Lysychansk）正受戰亂所苦。

對達拉甘而言，戰爭同樣帶來生意。自俄烏戰爭開打後，他在莫斯科開設的「古典占星學院」（School of Classical Astrology）學生數成長一倍，現在約有200人。

達拉甘的學生之一、50多歲的馬庫斯（Anna Markus）說，她觀測星星以尋求「地球上事件的邏輯」。

她告訴法新社：「俄國被認為是這場衝突中唯一的肇事者，但顯然還有一個第三國才是真正的罪魁禍首。」

她有一張星象圖，聲稱可以證明美國才是那個有罪的國家。

不過在飽受蹂躪的烏克蘭，占星師觀測的星象卻展現相反結果。

在烏克蘭媒體廣受歡迎的占星師羅斯（Vlad Ross）說，蒲亭「生了重病」，而且「活不過2023年3月」。

絕望的烏克蘭人除了詢問占星師，他們身處前線的摯愛能否活下來，也詢問面對進逼的俄軍，自己是否該動身逃難。

占星師烏馬內茨（Olena Umanets）告訴法新社，烏克蘭人想知道「會不會爆發核戰，該不該逃出國，他們愛的人是否身陷險境」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110705