更多編輯台推薦新聞：
順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠
運動

順澤宮冠軍帽再發威 艾登鐵人三項加拿大公開賽奪冠

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款
國際

法國將祭規範防止能源浪費 開空調必須關門違者可能遭罰款

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/276
首頁 / 國際

川普女婿庫許納將出回憶錄 自爆曾罹甲狀腺癌

2022/7/26 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國前總統川普的女婿兼昔日高級幕僚庫許納（Jared Kushner）的回憶錄將於下月出版，他在書中提到自己2019年罹患甲狀腺癌，這件事先前未對外公開。

根據路透社看到的書摘，庫許納在回憶錄中寫道，當年隨川普搭乘空軍一號飛到德州時，白宮醫師康利（Sean Conley）將他拉到一旁，告知他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的健康檢查結果，驗出他罹患癌症，說「我們必須立刻安排手術」。

庫許納當年在感恩節前動手術，並在經常有消息外洩的白宮保住診斷出癌症的秘密。庫許納回憶錄的書摘最早是由「紐約時報」刊登。

在庫許納不知情的情況下，川普知道他確診癌症的消息。庫許納寫道：「手術前一天，川普把我叫到橢圓形辦公室，示意他的團隊關上門，問我『你對手術感到緊張嗎？』」

庫許納問川普：「你怎麼知道這件事？」

川普說：「我是總統，知道所有事情。我知道你想要保持低調。你會沒事的。不要擔心工作上的事，我們都會處理。」

庫許納是在將於8月23日出版的「打破歷史：白宮回憶錄」（Breaking History: A White House Memoir，暫譯）中透露診斷出癌症。

庫許納說，他動手術移除身上一大部分甲狀腺，當時正值華府與中國就貿易協議進行密切談判。

2020年美國協調讓以色列與數個阿拉伯國家關係正常化時，庫許納是主要談判人員。他現在經營全球性投資公司Affinity Partners，目前遠離政壇。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110726

川普
拜登稱頌警察英雄 批川普坐視國會暴動沒勇氣阻止 再戰2024 民調：川普獲近8成年輕保守派力挺
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
再戰2024 民調：川普獲近8成年輕保守派力挺