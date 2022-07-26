川普女婿庫許納將出回憶錄 自爆曾罹甲狀腺癌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國前總統川普的女婿兼昔日高級幕僚庫許納（Jared Kushner）的回憶錄將於下月出版，他在書中提到自己2019年罹患甲狀腺癌，這件事先前未對外公開。

根據路透社看到的書摘，庫許納在回憶錄中寫道，當年隨川普搭乘空軍一號飛到德州時，白宮醫師康利（Sean Conley）將他拉到一旁，告知他在華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的健康檢查結果，驗出他罹患癌症，說「我們必須立刻安排手術」。

庫許納當年在感恩節前動手術，並在經常有消息外洩的白宮保住診斷出癌症的秘密。庫許納回憶錄的書摘最早是由「紐約時報」刊登。

在庫許納不知情的情況下，川普知道他確診癌症的消息。庫許納寫道：「手術前一天，川普把我叫到橢圓形辦公室，示意他的團隊關上門，問我『你對手術感到緊張嗎？』」

庫許納問川普：「你怎麼知道這件事？」

川普說：「我是總統，知道所有事情。我知道你想要保持低調。你會沒事的。不要擔心工作上的事，我們都會處理。」

庫許納是在將於8月23日出版的「打破歷史：白宮回憶錄」（Breaking History: A White House Memoir，暫譯）中透露診斷出癌症。

庫許納說，他動手術移除身上一大部分甲狀腺，當時正值華府與中國就貿易協議進行密切談判。

2020年美國協調讓以色列與數個阿拉伯國家關係正常化時，庫許納是主要談判人員。他現在經營全球性投資公司Affinity Partners，目前遠離政壇。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110726