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烏克蘭國防部長揭戰爭目標 獲勝並恢復1991年疆土

2022/8/19 21:11
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（中央社18日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）接受外媒採訪時表示，烏國最終目標是在俄烏戰爭中大獲全勝，並從俄羅斯手中奪回烏東地區及克里米亞，恢復1991年時的國土範圍。

美國之音（VOA）報導，列茲尼科夫指出，烏克蘭計畫在戰勝後收復境內遭俄羅斯占領的領土，使烏國版圖重回1991年在國際承認下獨立時的範圍。他強調，烏克蘭要收復範圍的不是2014或2015年的邊界，更不是今年2月24日俄烏戰爭開打時的邊界。

對於慶祝烏克蘭獨立的8月24日國慶日將至，列茲尼科夫表示，他請求世界信任烏克蘭。他表示：「烏克蘭的獨立進程可能較他國來的容易一些，期間未流許多鮮血，但現在我們正付出許多代價，我們的獨立正受鮮血洗禮。」

列茲尼科夫呼籲，其他和烏克蘭同期獨立的歐洲國家應拒絕屈服於戰爭疲勞，而是應與烏國一同奮戰。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳正健）1110819

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