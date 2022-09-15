烏克蘭收復戰略城市 UN秘書長稱和平希望渺茫

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烏克蘭總統澤倫斯基（前右）14日前往烏軍從俄羅斯手中收復的戰略城市伊久姆向官兵致意，矢言烏克蘭將取得勝利。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基14日前往從俄軍手中收復的戰略城市伊久姆，矢言取得「勝利」；然而，聯合國秘書長古特瑞斯與俄國總統蒲亭通電話後表示，現前和平希望「渺茫」。

●與蒲亭通話後 聯合國秘書長：目前和平希望渺茫

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）14日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話後表示，現前烏克蘭和平希望「渺茫」。

古特瑞斯表示，他和蒲亭討論到如何解決與俄國食物和肥料出口相關的「障礙」，但他警告說，若認為邁向烏克蘭戰爭迅速落幕已有足夠進展，那未免太過「天真」。

古特瑞斯在記者會上表示：「我覺得我們離和平還很遠。如果我說和平很快會來到，那我就是在撒謊。」

他說，「我不抱幻想，當前達成和平協議的機會渺茫」，現在連停火也「遙遙無期」。

●烏克蘭收復哈爾科夫戰略城市 澤倫斯基矢言取得勝利

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日前往烏軍日前發動閃電戰、從俄羅斯手中收復的戰略城市伊久姆（Izyum）時，矢言取得「勝利」。

澤倫斯基在社群媒體上發表聲明說：「我們藍黃色國旗已經在伊久姆市飄揚。烏克蘭每座城市和村莊都將如此。」

他說：「我們只朝著一個方向前進－朝著勝利方向邁進。」

●德國總理：蒲亭仍不認為侵烏是錯的

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）13日與俄羅斯總統蒲亭通話長達90分鐘。他14日說，蒲亭仍認為入侵烏克蘭是對的。

蕭茲跟記者說，令人遺憾的是，蒲亭並未改變他對侵烏戰爭的立場。

蕭茲說，讓俄軍自烏克蘭撤出，是讓「這個區域有機會恢復和平」的唯一辦法。蒲亭的立場看來沒有改變，但還是有必要與他保持對話。

●烏連日告捷是否為戰事轉折點 德防長：尚難判斷

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）14日表示，現在還無法判斷烏克蘭近日在收復領土上的大幅進展，是否為這場因俄羅斯入侵引爆戰爭的轉折點。

蘭布雷特在德國柏林的國防部接受路透社訪問時表示：「很難評估，因為我們不知道俄羅斯人現在（對烏克蘭的反攻）會如何反應。」

她提及俄軍戰力減弱說：「但這絕對是了不起的成功，會造成俄羅斯的不穩定。」（譯者：戴雅真）1110915