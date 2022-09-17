悼念英女王現場傳意外 男子衝向靈柩觸碰遭捕

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）英國媒體報導，1名男子今晚在西敏廳（Westminster Hall）瞻仰女王伊麗莎白二世靈柩時，推開排隊的民眾，包括1名7歲女童。這名男子當時突然衝上前觸摸靈柩，隨即被警方逮捕。

英國「衛報」（The Guardian）和「每日郵報」（Daily Mail）報導，據信英國警方於今天將近晚間10時制伏這名男子。今天是全天開放靈柩讓民眾瞻仰的第2天，幾個小時前高階王室成員才在這裡守夜。

一名消息人士告訴「衛報」，這名男子衝出隊伍，爬上台階並觸摸靈柩，後來很快就被警方逮捕。

蘇格蘭警場（Scotland Yard）發聲明表示：「英國國會與外交保護指揮部（Parliamentary and Diplomatic Protection Command）在這場騷亂後，已於西敏廳拘捕一名男子。」

聲明還說，這名男子「因違反公共秩序法（Public Order Act）而被捕，目前遭到拘留」。

據信這起意外發生在將近晚間10時，當時許多哀悼民眾已經排隊超過12個小時。英國廣播公司（BBC）每天連續24小時現場直播畫面一度中斷，改成播放國會外的景色。

一名目擊者表示，這名男子跑向靈柩時，現場哀悼民眾傳出「尖叫」聲，男子遭到拘捕後，民眾保持冷靜並繼續前進。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110917