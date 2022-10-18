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澳洲棄前政府政策 不認西耶路撒冷為以色列首都

2022/10/18 10:49（10/18 10:53 更新）
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澳洲外交部長黃英賢18日表示，耶路撒冷的定位不該是單方面決定，應由以色列人和巴勒斯坦人藉和平談判共同決定。（路透社）
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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲今天宣布將不再承認西耶路撒冷是以色列首都，推翻前保守派政府做出的爭議性決定。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，耶路撒冷的定位不該是單方面的決定，而應由以色列人和巴勒斯坦人藉和平談判共同決定。

她說：「我們不會支持破壞這種前景的作法。」她補充道：「澳洲的大使館一直以來，乃至今日都仍設在特拉維夫（Tel Aviv）。」

前總理莫里森（Scott Morrison）領導的澳洲保守派聯合政府，於2018年跟隨前美國總統川普的腳步，承認西耶路撒冷（West Jerusalem）為以色列首都，因此在澳洲國內引發廣泛的反彈。

黃英賢今天說：「我知道這給澳洲部分社群帶來衝突和痛苦，因此政府今天就來解決這問題。」

她指控莫里森政府的動機，是為了打雪梨近郊的一場艱難的選戰，而當地有龐大的猶太社群。

澳洲政府2018年的那個決定，也令鄰國印尼感到錯愕，那是全球穆斯林最多的國家，一度破壞了自由貿易協定。

以色列和巴勒斯坦都宣稱耶路撒冷是他們的國土。由於擔心會在和平談判前，就對耶路撒冷的定位驟下定論，絕大部分的國家都避免將大使館設在當地。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1111018

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