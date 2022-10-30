俄黑海艦隊母港遇襲 烏媒發無人艇攻擊畫面

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯表示，烏克蘭在克里米亞半島港市塞凡堡發動大規模無人機攻擊，破壞一艘船隻。烏克蘭官方未正式回應，但烏國媒體流傳的影片顯示有動用無人艇。

英國天空新聞網（Sky News）上傳一段烏克蘭媒體分享的無音軌黑白影片顯示，無人艇攻擊俄羅斯在塞凡堡的船艦。英國天空新聞網表示，他們無法核實這段影片真偽。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，俄羅斯高階官員稱有9架無人機攻擊。

俄羅斯表示，遭鎖定攻擊的是月前國際協議自烏克蘭港口輸出糧食所用船隻；數小時之後，俄方宣布暫停執行這項放行烏克蘭穀物出口的協議。

俄方則以大規模攻擊烏克蘭基礎設施作為回應，攻擊目標特別鎖定烏國的能源網絡。

克里米亞半島於2014年遭俄國兼併，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）有非凡象徵意義。但最近幾週來，有著大批俄軍駐紮的克島發生多起攻擊事件。

塞凡堡是該區最大城市，也是俄國黑海艦隊母港。

俄國所派的塞凡堡首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）表示，俄國海軍已擊退這起最新攻擊，並說這是2月以來當地所遭受「最大」攻擊。

他表示，對方用於攻擊的無人飛行載具（UAV）已全被擊落，沒有民生基礎設施遭破壞。

俄羅斯國防部表示，至少有一艘船隻受到輕微損害，並在沒有提供證據下，指控英國海軍專家協助烏克蘭準備今天的這場攻擊。

俄方同時表示，英國海軍還「涉及策畫、組織並執行今年9月26日在波羅的海的恐怖行動，炸毀北溪1號和北溪2號天然氣管線」。

對此，英國國防部回應「俄羅斯國防部透過散播天大假消息，以分散各界對他們在非法入侵烏克蘭災難性表現上的注意力。」（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111030