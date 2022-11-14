澤倫斯基訪赫松唱國歌 傳俄美官員在土耳其會談

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭部隊從俄羅斯手中收復南部的赫松市後，總統澤倫斯基親訪視察並帶頭高唱國歌。而就在俄美關係因烏克蘭戰爭緊繃之際，俄媒披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。

● 澤倫斯基親訪赫松市 帶頭高唱烏克蘭國歌

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）14日親訪剛從俄羅斯部隊手中收復的赫松市（Kherson）。澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）提供的照片顯示，當烏克蘭藍黃色國旗在赫松市行政大樓旁冉冉升起時，澤倫斯基單手置於胸前，高唱烏克蘭國歌。

澤倫斯基說，「烏克蘭堅不可摧」，並大力讚揚烏克蘭軍隊擊退俄軍，收復赫松。

對澤倫斯基前往視察，克里姆林宮則堅稱，赫松仍是俄羅斯的一部分。

● 俄軍撤第聶伯河西岸 澤倫斯基：發現逾400件罪行

俄羅斯軍隊日前撤出包括赫松市在內的第聶伯河（Dnipro River）西岸地區後，澤倫斯基13日表示，調查人員在當地發現逾400件俄軍的戰爭罪行。

他還提到，針對俄國軍人和僱傭兵的逮捕行動正在進行中。

澤倫斯基也透露，烏克蘭東部頓內茨克地區（Donetsk）的戰鬥如同前幾天一樣激烈，俄軍攻擊沒有減弱。

● 美媒：烏克蘭收復赫松市 美尋求入冬前啟動和談

烏克蘭收復南部要城赫松市持續於戰場取得勝利之際，美方高層則認為俄烏雙方已暫難在戰場奪取大片土地，開始要基輔思考應趁冬季不利作戰時尋求和平談判。

「華爾街日報」報導，歐陸即將到來的嚴冬、通膨與能源及食物價格飛漲、挹注數十億美元軍火給烏克蘭後美國國內武器庫存耗盡等因素，讓華府內部在俄烏開戰9個月後，出現見好就收的聲音。

美國及西方盟國承諾繼續支持烏克蘭，但華府高層顯已開始質疑俄烏雙方究竟還能斬獲多少土地。

澤倫斯基7日仍表示，要烏克蘭參與談判的前提包含俄方把所有土地交還、賠償侵略造成的損失、讓涉戰爭罪人員繩之以法。

只不過部分北約盟邦覺得烏克蘭已難再締重大突破，因為日後交戰區域將離俄國更近，俄軍在當地紮根已久且有時間加固防禦，加上俄國最近幾週已猛轟烏克蘭的民生基礎設施，讓數百萬烏克蘭人陷入停水停電窘境。

● 俄媒：俄美官員在土耳其會談

莫斯科和華府因烏克蘭戰爭關係持續緊張之際，俄羅斯工商日報（Kommersant）引述消息人士披露，俄國和美國官員在土耳其首都安卡拉會談。報導並未提供關於會談目的細節，但表示這次會談並未事先公布。

對於美俄雙方是否舉行會談，土耳其官員婉拒發表評論。克里姆林宮則是不證實，也不否認這則報導。

自從俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭，土耳其經常扮演莫斯科和西方國家的調停者。安卡拉7月協助居間斡旋俄羅斯和烏克蘭達成黑海穀物出口協議。

● 葉倫：軍火網絡援俄採購 美國實施新制裁

美國財政部部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國將對一個跨國的個人和企業網絡實施新制裁，這個網絡致力於為俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭採購軍事技術。

葉倫在印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊告訴記者，將針對14名個人和28個實體實施制裁，包括金融機構，但她拒絕透露有關這些個人和實體所在地的細節。

葉倫告訴記者：「這是我們透過制裁和出口管制，來打擊俄羅斯為戰爭投入的努力，並拒絕提供其所需設備的部分舉措。」

另外，葉倫在會見法國財長勒麥爾（Bruno Le Maire）還說，終結烏克蘭戰爭是結束世界經濟混亂的最好方法。

G20成員國沒幾個能躲過經濟苦楚，在此情況下，節節高升的燃料及糧食價格預計將成為峰會討論要點之一。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1111114