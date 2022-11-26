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烏克蘭寒冬中拚復電 俄軍砲擊赫松市釀15死

2022/11/26 17:20（11/26 17:36 更新）
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基輔能源設施遭轟，許多家庭無電可用，烏克蘭技術人員如今正為復電趕工。圖為23日基輔一輛電車行經停電社區。（路透社）
基輔能源設施遭轟，許多家庭無電可用，烏克蘭技術人員如今正為復電趕工。圖為23日基輔一輛電車行經停電社區。（路透社）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）正當烏克蘭全國工程人員忙著恢復主要城市的暖氣、用水與電力之際，俄軍今天砲擊烏國南部的赫松市（Kherson），一名市府官員說有15名平民死亡、35人受傷，其中包括1名兒童。

法新社報導，隨寒冬逼近、氣溫接近零下，俄羅斯近幾週對烏克蘭全境展開空襲，已造成烏國能源設施陷入癱瘓，引發健康危機及人口進一步外流的擔憂。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，說，在俄軍對烏克蘭能源設施進行針對性攻擊的2天後，國內仍有逾600萬戶家庭沒電可用。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天晚間表示，國內電力供應仍有30%缺口，技術人員正為復電不眠不休地趕工，再加上核電電力支援，預計週末將可擴大供電範圍。

赫松今天遭受的攻擊是這幾天來俄軍攻勢中造成死傷最為嚴重的一次。赫松是烏克蘭東南部的重要城市，最近剛被烏軍收復。

赫松市官員盧戈瓦（Galyna Lugova）表示，俄軍這次砲擊共造成15名平民死亡、35人受傷，其中包括1名兒童，另有一些私人住宅和高樓層建築物受創。

赫松州長今天稍早表示，由於「俄軍砲擊不斷」，已疏散赫松市醫院的病人和精神病院病患。

赫松市議會提議將平民疏散到其他地區。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111126

#俄軍
#烏克蘭
#赫松
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