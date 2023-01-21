日本估烏克蘭至少花10年排雷 提供探測器等協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）烏克蘭持續遭受俄羅斯侵略，根據調查，烏克蘭約25%國土已被放置地雷或未爆彈，日本政府相關人士估至少得花10年才能排除，將長期提供日本製地雷探測器及培訓等協助。

日本產經新聞報導，日本政府今年1月已開始協助烏克蘭撤除俄軍布下的地雷及危險物品。根據烏克蘭政府調查，包括俄軍占領區在內，烏克蘭約25%國土被放置地雷或未爆彈，總計約500萬人在附近生活，若造成人員死傷將會阻礙戰後重建工作。

日本政府相關人士說，這些地雷遍布陸上及水中等，「至少要花10年以上時間才能排除」。

烏克蘭目前由國家緊急服務處（State Emergency Service of Ukraine）負責排雷作業，但除了人手嚴重不足外，所使用的金屬探測器也無法分辨釘子等金屬與地雷的不同，必須花許多時間才能探測到地雷的案例並不少見。

日本這次協助烏克蘭排雷的重點項目，就是提供有助提升作業效率的日製地雷探測器ALIS（Advanced Landmine Imaging System，先進地雷成像系統）。

日本外務省表示，ALIS內含可迅速將地底地雷成像的雷達，在全球來說也是相當罕見的探測器，過去一段時間充分使用在內戰時殘留地雷的柬埔寨等國。透過日本提供的ALIS，可為減輕烏克蘭排雷負擔做出相當大的貢獻。

烏克蘭國家緊急服務處8名職員，1月15日到20日在柬埔寨中部及西部的雷區等地接受實地培訓。8人除接受開發出ALIS的日本東北大學教授佐藤源之指導外，也考察實際排雷的作業。8人將從1月22日起前往日本，與日方人士商議未來日烏間的合作方式。

日方除了利用政府開發援助（ODA）外，也將透過日本國際協力機構（JICA）提供烏克蘭排雷協助。首先將提供4台ALIS，預定使用在首都基輔近郊地區；日本政府也將視需求檢討增加提供數量。

日方預計未來幾個月內在波蘭舉辦第2次培訓追蹤實際成效。在烏克蘭遭受侵略長期化的情況下，日本原則上將持續提供長期支援。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1120121