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日本長野雪崩2外國人失去意識受困 警持續搜救

2023/1/30 10:49
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本中部長野縣一處海拔約2100公尺的山坡地昨天下午發生雪崩，日本警方今天仍在搜尋兩名外籍滑雪客的下落。

路透社報導，雪崩事件發生在昨天下午2時30分左右，地點在白馬乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）東側。

警方告訴法新社，至少5人遭雪崩襲擊，其中3人已自行下山，而目前仍受困的2人據報已失去意識。

警方表示，這群滑雪客當時人在小谷村（Otari）栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）滑雪道外的偏僻地帶滑雪。

日本讀賣新聞報導，雪崩發生時，有包括美國和加拿大籍的13名滑雪客偏離滑雪道。

長野是廣受海外遊客喜愛的滑雪勝地，過去幾天在超強寒流侵襲下，與日本多處一樣都降下大雪，日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）因此對當地發布雪崩和降雪警告，至今尚未解除。

警方表示，一支由12人組成的小組今天上午展開搜索，但因「天氣惡劣」而無法派出直升機。

警方還說，至於失蹤的兩名滑雪客，「我們大致知道他們在哪裡，但不曉得確切位置，因為昨天又累積了不少的雪」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120130

#日本
#長野
#雪崩
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