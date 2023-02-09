貼文批評政府救災 土耳其封鎖推特12小時後恢復登入權限

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（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）土耳其政府本週地震救災行動遭到網上強烈批評，各大行動電信服務商將推特（Twitter）封鎖了至少12個小時，直到今天清晨5時前後，用戶才能再次登入推特網站。

法新社報導，網路監控團體netblocks.org昨天顯示，土耳其各大手機通訊服務商的推特傳輸受阻，接著完全遭到封鎖。推特受阻，仍可透過隱藏用戶位置的虛擬專用網路VPN加以解除。

土耳其歷經6日強烈地震後，現仍在受災狀態下，此次震災已奪走土國和鄰國敘利亞至少1萬5000條人命。

土國社群媒體貼滿用戶對其居住省分缺乏搜救行動的不滿留言，而官員一再發出警告，不得在5月14日大選之前散播假消息。現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將再次參選，以期延長他20年來的領導權。

netblocks.org證實，在土國官員與推特主管群召開視訊電話會議後，推特今天在土國已可登入。在重新能夠登入之前，推特老闆馬斯克（Elon Musk）發推文說，「推特已接獲土耳其政府通知，不久後將可在土國恢復登入」。

土國基礎設施部副部長薩揚(Omer Fatih Sayan)今天發推文說，他已與推特負責人交談，「提醒他們注意，震災發生後對我們國家的責任問題」。

土國以往在發生全國緊急狀況和安全事件期間，也曾對社群媒體設限。此次地震發生至今，土國警方已逮捕18人，理由是這些人在社群媒體發表批評政府救災作為的「挑釁」貼文。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120209